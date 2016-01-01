تحول جسمك لمكينة حرق .. وصفات تخسيس مجربة ومضمونة



وصفات تخسيس وصفات تخسيس

هل ترغبين فى التخلص من الوزن الزائد وتحويل الجسم لمكينة حرق دهون إليك وصفات تخسيس مضمونة وسريعة يقدمها موقع برايت سايد يمكنك الاعتماد علىها لنسف الأرداف والكرش بسرعه مذهلة، ويمكنك الاعتماد عليها بجانب اتباع ريجيم فعال لإنقاص الوزن.



وصفات تخسيس البطن بالقرفة والليمون



ماذا تحتاجين

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1 كوب أناناسنصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني2 ملعقة كبيرة عصير ليمونرشة ملح أسودكيف تطبقين الوصفةضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود.ويقلب جيدا.فوائد مشروب تخسيس البطنيحتوي الأناناس على البروميلين ، وهو مزيج من العديد من الإنزيمات التي تساعد على الهضم ، وتحد من الالتهابات ، وتمنع تجلط الدم.تساعد القرفة على خفض نسبة الجلوكوز في الدم ، وكبح الشهية أما الليمون فهو غني بفيتامين C ، وله نشاط مضاد للأكسدة ويعزز المناعةوصفات تخسيس الارداف بالقهوةمشروب القهوة وبذور الكتانماذا تحتاجين1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونةملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة مبشورة1 كوب ماء شرب ساخنكيف تطبقين الوصفةضعي ملعقة صغيرة من القهوة في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة يقلب جيدًا ويضاف إليه الشوكولاتة الداكنة المبشورة.فوائد تخسيس الارداف بالقهوةتحتوي القهوة على مادة الكافيين ، وأظهرت دراسة حديثة أن الكافيين يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزنتساعد بذور الكتان في إنقاص الوزن عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين والالتهاباتيمكن أن تزيد الشوكولاتة الداكنة من الشعور بالشبع و يمكنك تناول الشوكولاتة الداكنة بدلًا من شوكولاتة الحليب لإنقاص الوزن