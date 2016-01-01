تحول جسمك لمكينة حرق .. وصفات تخسيس مجربة ومضمونة

وصفات تخسيس
هل ترغبين فى التخلص من الوزن الزائد وتحويل الجسم لمكينة حرق دهون إليك وصفات تخسيس مضمونة وسريعة يقدمها موقع برايت سايد يمكنك الاعتماد علىها لنسف الأرداف والكرش بسرعه مذهلة، ويمكنك الاعتماد عليها بجانب اتباع ريجيم فعال لإنقاص الوزن.
وصفات تخسيس البطن بالقرفة والليمون
ماذا تحتاجين
1 كوب أناناس
نصف ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة السيلاني
2 ملعقة كبيرة عصير ليمون
رشة ملح أسود
كيف تطبقين الوصفة
ضعي الأناناس في الخلاط واخلطي جيدًا واسكبى الأناناس المخلوط في كوب وأضيفى مسحوق القرفة وعصير الليمون والملح الأسود.
ويقلب جيدا.
فوائد مشروب تخسيس البطن
يحتوي الأناناس على البروميلين ، وهو مزيج من العديد من الإنزيمات التي تساعد على الهضم ، وتحد من الالتهابات ، وتمنع تجلط الدم.
تساعد القرفة على خفض نسبة الجلوكوز في الدم ، وكبح الشهية أما الليمون فهو غني بفيتامين C ، وله نشاط مضاد للأكسدة ويعزز المناعة
وصفات تخسيس الارداف بالقهوة
مشروب القهوة وبذور الكتان
ماذا تحتاجين
1 ملعقة صغيرة قهوة سريعة الذوبان
1 ملعقة صغيرة بذور الكتان المطحونة
ملعقة صغيرة شوكولاتة داكنة مبشورة
1 كوب ماء شرب ساخن
كيف تطبقين الوصفة
ضعي ملعقة صغيرة من القهوة في كوب وأضيفي الماء الساخن ويقلب جيدًا ويضاف بذور الكتان المطحونة يقلب جيدًا ويضاف إليه الشوكولاتة الداكنة المبشورة.
فوائد تخسيس الارداف بالقهوة
تحتوي القهوة على مادة الكافيين ، وأظهرت دراسة حديثة أن الكافيين يمكن أن يؤدي إلى فقدان الوزن
تساعد بذور الكتان في إنقاص الوزن عن طريق تقليل مقاومة الأنسولين والالتهابات
يمكن أن تزيد الشوكولاتة الداكنة من الشعور بالشبع و يمكنك تناول الشوكولاتة الداكنة بدلًا من شوكولاتة الحليب لإنقاص الوزن
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