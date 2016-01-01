لن تتوقع النتيجة.. بذور الخردل تعالج هذه الأمراض



بذور الخردل بذور الخردل

الخردل الجص، أو حزمة الخردل، يعتقد العلماء أنه علاج لتخفيف أعراض أمراض الجهاز التنفسي، فهي تستخدم أساسا لعلاج السعال والاحتقان، لكنها تستخدم أيضا للألم مثل:



آلام الظهر

تشنجات

التهاب المفاصل



ووفقا لموقع health line ، يتكون علاج جص الخردل من عجينة مسحوق بذور الخردل يتم تغليف العجينة بالقماش وتوضع على الجلد وعادة ما يتم وضعها على الصدر وقد يتم تطبيقه أيضًا على جزء آخر من الجسم لعلاجه.

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لا يوجد دليل على أن لصقات الخردل تعمل بالفعل. يجوز للعلاج أيضا أن يسبب آثارا جانبية غير مرغوب فيها مثل تهيج الجلد و الحروق وقبل استخدام جص الخردل ، من المهم فهم المخاطر المحتملة.تم استخدام بذور الخردل كدواء منذ آلاف السنين. يُزعم أن الطبيب اليوناني أبقراط استخدم عبوات الخردل لعلاج مشاكل الرئة في اليونان القديمة.وفقًا لمستخدمي ومناصري لصقات الخردل ، فإن هذا العلاج يعمل عن طريق زيادة الدورة الدموية وتدفئة العضلات بسبب حرارة بذور الخردل ومن المفترض أن العلاج يمكن أن يساعد في تخفيف:ازدحام، اكتظاظ، احتقاننزلات البردالصداعأمراض الرئة (مثل الالتهاب الرئوي )التهاب شعبيألم في الظهرآلام وتشنجات عضليةالتهاب المفاصل