الأرصاد تكشف حالة الطقس خلال الفترة المقبلة |فيديو



الأرصاد تكشف حالة الطقس الأرصاد تكشف حالة الطقس

كشف الدكتور محمود شاهين مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الكتلة الهوائية القادمة من شمال الجزيرة العربية تسببت في ارتفاع درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية لمثل هذا التوقيت من كل عام بنحو 3 درجات مئوية الي جانب رفع نسب الرطوية خلال الأيام الأخيرة.



وأضاف خلال حديثه بقناة "إم بي سي مصر" أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة بدءًا من الغد بنحو 3 درجات مئوية وعودتها الي معدلاتها الطبيعية.

وأكد أن هناك فرص لسقوط الأمطار علي مناطق من السواحل الشمالية وجنوب البلاد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء



ولفت إلي أن الأيام المقبلة ستشهد انخفاض طفيف في نسبة الرطوبة وهو ما يشعر المواطنين بتغير الكتلة الهوائية.

