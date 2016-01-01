شهدت مدينة دمنهور، اليوم الأربعاء، حالة من الحزن، عقب وفاة المحاسب محمد خميس رئيس مدينة ومركز دمنهور عاصمة محافظة البحيرة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.
أوضح أحد أقاربه ، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته قبل وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلًا:" منذ أسبوع شعر بضيق في التنفس أثناء عمله وتوجه إلى مستشفى دمنهور العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتم التأكد من إصابته بالكورونا وحجزه داخل المستشفى".
وأكد أنه كان يتواصل معهم عقب مرور أول يوم من حجزه في المستشفى، لافتًا إلى أن تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بالعديد من الأمراض المزمنة التي أثرت بالسلب على صحته مع إصابته بالكورونا وانقطع التواصل هاتفيًا.
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التعليقات على تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رئيس مدينة دمنهور بعد وفاته بكورونا
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