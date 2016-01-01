تفاصيل الساعات الأخيرة في حياة رئيس مدينة دمنهور بعد وفاته بكورونا



رئيس مدينة دمنهور رئيس مدينة دمنهور

شهدت مدينة دمنهور، اليوم الأربعاء، حالة من الحزن، عقب وفاة المحاسب محمد خميس رئيس مدينة ومركز دمنهور عاصمة محافظة البحيرة متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.



أوضح أحد أقاربه ، تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياته قبل وفاته متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلًا:" منذ أسبوع شعر بضيق في التنفس أثناء عمله وتوجه إلى مستشفى دمنهور العام لإجراء الفحوصات الطبية اللازمة وتم التأكد من إصابته بالكورونا وحجزه داخل المستشفى".



وأكد أنه كان يتواصل معهم عقب مرور أول يوم من حجزه في المستشفى، لافتًا إلى أن تدهورت حالته الصحية بسبب إصابته بالعديد من الأمراض المزمنة التي أثرت بالسلب على صحته مع إصابته بالكورونا وانقطع التواصل هاتفيًا.

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وأشار إلي أن قبل وفاته بساعات أصيب بجلطة في الدم وتم إجراء الإسعافات الأولية الأزمة، موضحًا أن حالته الصحية تدهورت أكثر وتوفي فجر اليوم الأربعاء متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد.تابع: " قبل إصابته بفيروس كورونا وحجزه في المستشفى، كان دائم التواصل مع الموظفين في المجلس وكأنه يشعر بالموت وقام توصيتهم وإرشادهم للاتقان في العمل، لافتًا إلى أنه كان يسعى في آخر أيامه إلي تطبيق منظومة جديدة لتطوير مدينة دمنهور".وكان قد قرر اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إطلاق اسم الفقيد المحاسب محمد علي خميس رئيس مركز ومدينة دمنهور والذي وافته المنية فجر اليوم الأربعاء على مدرسة دمنهور المتميزة الرسمية للغات بمدينة دمنهور تخليدا وتكريما لذكراه .أكد المحافظ، أن الفقيد أدى عمله وبتفانى وحب وإخلاص لوطنه فكان نموذج يحتذى به ومثال للاخلاص والتفاني فى أداء العمل حتى اللحظات الأخيرة بأمانة وصدق.