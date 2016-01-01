فوائد جهاز البخار للصدر.. علاج التهاب الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية



فوائد جهاز البخار فوائد جهاز البخار

هناك العديد من فوائد جهاز البخار للصدر، ولكنه علاج غير مناسب للحالات الخطيرة من مشاكل الجهاز التنفسي كالربو، ولكن يمكن الاستفادة من فوائد جهاز البخار للصدر في علاج أمراض الجهاز التنفسي الخفيفة، مثل : احتقان الجيوب الأنفية والتهاب الجهاز التنفسي.



وبالرغم من فوائد جهاز البخار للصدر فإنه يحظر استخدامه للحوامل أو من يعانون من ضعف المناعة أو خضعوا للجراحة ؛ حيث يمكن لجهاز البخار للصدر ان يتسبب لهم في مضاعفات أخطر.



فوائد جهاز البخار للصدر

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ومن أبرز فوائد جهاز البخار للصدر انه يساهم في تدفئة الغشاء المخاطي، والتنفس بشكل أعمق، مما يساهم في علاج الاحتقان داخل الجيوب الأنفية والرئتين.ومن بين فوائد جهاز البخار للصدر علاج نزلات البرد والتهابات الجيوب الأنفية في المنزل فعال للغاية، ولكن لا يجب البقاء بالداخل لفترة طويلة، بالإضافة إلى انه فعال في علاج الأطفال الذين يعانون من التهابات الجهاز التنفسي.ووجدت العديد من الدراسات أن الأطفال الذين يستخدمون جهاز البخار يتعافون ويعانون من التهابات الجهاز التنفسي يتعافون بسرعة أكبر بعد العلاج بالبخار مقارنة بالأطفال الذين لم يستخدموا العلاج بالبخار من قبل.