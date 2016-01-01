فوائد جهاز البخار للصدر.. علاج التهاب الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية

هناك العديد من فوائد جهاز البخار للصدر، ولكنه علاج غير مناسب للحالات الخطيرة من مشاكل الجهاز التنفسي كالربو، ولكن يمكن الاستفادة من فوائد جهاز البخار للصدر في علاج أمراض الجهاز التنفسي الخفيفة، مثل : احتقان الجيوب الأنفية والتهاب الجهاز التنفسي.
وبالرغم من فوائد جهاز البخار للصدر فإنه يحظر استخدامه للحوامل أو من يعانون من ضعف المناعة أو خضعوا للجراحة ؛ حيث يمكن لجهاز البخار للصدر ان يتسبب لهم في مضاعفات أخطر.
فوائد جهاز البخار للصدر
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