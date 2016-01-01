9 أسباب لغازات البطن.. عادات خاطئة وأطعمة شهيرة

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أسباب لغازات البطن

تسبب غازات البطن آلاما وتجعل الإنسان غير قادر على التحرك بحرية كما أنها تعرضها للإحراج عندما لا يستطيع التحكم فيها أحيانا.

ولأن الوقاية دائما أفضل من العلاج نعرض فيما يلي أهم أسباب غازات البطن سواء العادات الغذائية السيئة أو الأطعمة التى تتسبب فى تكوينها وذلك وفقا لما أورده موقع "مايو كلينيك".

- ابتلاع أكثر من كمية الهواء المعتادة أو الإفراط في تناول الطعام أو التدخين أو مضغ العلكة.
- تناول الكثير من بعض أنواع الأطعمة .
- عدم القدرة على هضم بعض الأطعمة بشكل كامل أو عن طريق اختلال البكتيريا الموجودة عادة في القولون.

أطعمة تسبب غازات البطن:
الأطعمة التي تسبب الغازات لدى شخص ما قد لا تسببها لدى شخص آخر، ولكن بصفة عامة هذه ابرز الاطعمة االتى اذا تم تناولها بكميات كبيرة سببت المعاناة من غازات البطن.

الخضراوات مثل الكرنب والبروكلي والقرنبيط .
النخالة والبقول خاصة الفول والعدس
الفركتوز: يوجد في بعض الفواكه ويستخدم كمُحلي في بعض المنتجات مثل المشروبات الغازية.
السوربيتول :وهو بديل للسكر يوجد في بعض أنواع الحلوى الخالية من السكر والعلكة والمحليات الصناعية
المشروبات الغازية مثل الصودا أو البيرة
منتجات الألبان التي تحتوي على اللاكتوز.

المصدر: موقع "مايو كلينيك"

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