تسبب غازات البطن آلاما وتجعل الإنسان غير قادر على التحرك بحرية كما أنها تعرضها للإحراج عندما لا يستطيع التحكم فيها أحيانا.
ولأن الوقاية دائما أفضل من العلاج نعرض فيما يلي أهم أسباب غازات البطن سواء العادات الغذائية السيئة أو الأطعمة التى تتسبب فى تكوينها وذلك وفقا لما أورده موقع "مايو كلينيك".
- ابتلاع أكثر من كمية الهواء المعتادة أو الإفراط في تناول الطعام أو التدخين أو مضغ العلكة.
- تناول الكثير من بعض أنواع الأطعمة .
- عدم القدرة على هضم بعض الأطعمة بشكل كامل أو عن طريق اختلال البكتيريا الموجودة عادة في القولون.
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التعليقات على 9 أسباب لغازات البطن.. عادات خاطئة وأطعمة شهيرة
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