بنفس طريقة الفرارجي.. تعلمي طريقة تقطيع البانيه



تعلمي طريقة تقطيع البانيه تعلمي طريقة تقطيع البانيه

يمكن تعلم طريقة تقطيع البانيه فى المنزل، إن كنت من مربي الطيور في المنزل، او اضطرت لـ خلي الفراخ بنفسك، وفيما يلي سنقوم بتوضيح طريقة تقطيع البانيه والفراخ في المنزل بخطوات بسيطة وسهلة وبنفس طريقة الفراراجي.



طريقة تقطيع البانيه



ويمكن تقطيع البانية بنفس طريقة الفرارجي في المنزل، ودون التسبب في الفوضى، و بإحترافية شديدة، حيث انها تعتمد على بعض خطوات بسيطة لكي تقومي بـ طريقة تقطيع البانية حلقات مثل الجاهز تماما.

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1- تنظف الدجاج من أحشائها الداخلية، وتنقع في الماء وشرائح الليمون لبعض الوقت.2- ثم تصفى من الماء جيدًا، وتستخدم سكين عريضة وحادة في فصل الجناحين عن منطقة الصدر من منطقة المفصل.3- يفصل الجلد الرابط بين الوركين والصدرين، ثم يفصل الوركان عن بعضهما البعض من منتصف المنطقة الواصلة بينهما.4- يغرس رأس السكين المدببة بعمق في أعلى المنطقة الوسطى الفاصلة بين الصدر حتى يتم فصل العظام عن بعضها البعض تمامًا.5- يتم تحريك السكين بخط مستقيم نحو نهاية منطقة الصدرين، وذلك حتى تفصلهم تمامًا عن بعضها البعض.6- ينزع الجلد عن الصدر ويغسل جيدًا لاستعماله وتقطيعه على شرائح رفيعة للبانية.7- ثم تقومي بالطبطبة عليه بالسكين بين كيسين لكي تفردي لحم الفراخ وترقيقه لكي يستوي بسهولة.