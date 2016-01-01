

كيف تصممي مكتبا منزليا يناسب عملك كيف تصممي مكتبا منزليا يناسب عملك



يتعين على بعض الرجال والنساء العمل في المنازل أو مواصلة بعض الأعمال التي بدأت في مكاتب العمل، نتيجة لذلك، نساعدك في الحصول على غرفة تابعة في منزلك تشبه المكاتب الرسمية بما في ذلك التصميم والعناصر الموجودة في المكتب:



مكتب فى المنزل



وفقا لما نشره موقع fashion، استخدم ألوانًا محايدة مثل الأبيض والبيج والأبيض الذي يعطي إحساسًا بالشكليات وتجنب استخدام الألوان الداكنة أو تلك التي تعكس التفضيلات الشخصية مثل الورد أو الأخضر.

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ضع في اعتبارك أن الألوان المحايدة تمنحك إحساسًا بالراحة ويمكنك إدخال ملصق يعكس بيئة عملك على جزء من أحد الجدران.تأكد من توفير العديد من الخزانات والأدراج لحفظ ملفاتك وأوراقك ولتجنب الفوضى التي تعترض عملية العمل والتركيز. تأكد من تغطية الأرفف ، المضمنة مع الأدراج المغلقة ، للحفاظ على الأوراق بعيدًا عن الغبار.حدد منطقة جلوس مريحة للزوار من خلال مقاعد جلدية عملية ، والتي يجب ألا تتعدى 4 مقاعد. تأكد دائمًا من أنك في مكتب وليس في منطقة جلوس أو غرفة اجتماعات.انشر الكراسي حسب طبيعة عملك. إذا كان عملك جادًا مثل العمل في القانون ، فمن المستحسن وضع مقعدين في مواجهة بعضهما البعض وطاولة قهوة في المنتصف.إذا كان عملك أكثر مرونة مثل العمل في مجال وسائل التواصل الاجتماعي، فيجب أن يبدو وكأنه غرفة جلوس صغيرة مماثلة لعملك، والتي تحتوي على طاولة في المنتصف للمجلات وأواني الزهور وبعض التحف.تزيين أحد أركان منزلك بصور عائلية أو إناء للزهور. يمكنك أيضًا تسليم الشهادات على أحد الجدران ، ولكن تذكر أنه ليس عليك إظهار إنجازاتك لأن عملك هو مفتاح نجاحك.أضف العنصر الموسيقي في مكتبك وخاصة الفن الذي يشارك في عملك لتحديث بيئة العمل.احرص على تأثيث الأرضية بسجادة لتكون منسجمة مع ألوان الجدران والأثاث.تأكد من الحفاظ على نظافة المكان ونظافته لتوفير بيئة عمل مشجعة.كيفية بناء مكتب منزليتجنب نثر المرايا إلا إذا كان عملك في مجال الموضة.استخدم الإضاءة المنخفضة وانشر تلك الأضواء المخفية بطريقة ذكية وعلى مسافة محدودة.إصلاح الإضاءة المركزية من خلال اللمسات الجانبية والوحدات الموجودة فوق مكتب العمل.تسليط الضوء على الأمور الشخصية المتمثلة في نسيان إحضار أحد العناصر إلى مكتبك في المنزل والتي يجب منحها استقلالية كاملة.