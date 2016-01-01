

طريقة عمل اللحمة بالبصل طريقة عمل اللحمة بالبصل

تعتبر اللحمة من الأكلات التي يمكن طهيها بطرق متعددة ومختلف، وقدمت الشيف نهي مجدي طريقة عمل اللحمة بالبصل بأكثر من طريقة، طريقة عمل اللحمة بالبصل بالطماطم، طريقة عمل اللحمة بالبصل بالبطاطس، طريقة عمل لحمة بالبصل كباب حلة.



مكونات طريقة عمل اللحمة بالبصل



لحم بقر مقطع إلى مكعبات – 500 جرام

بصل مقطع إلى مكعبات متوسّطة الحجم – 2

ثوم مفروم – فصان

زيت – ملعقتان كبيرتان

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ملح – بحسب الرغبةفلفل أسود – ربع ملعقة صغيرةفلفل أحمر حار – ربع ملعقة صغيرةطريقة عمل اللحمة بالبصل1- حمّي الزيت في مقلاة على حرارة متوسّطة.2- أضيفي البصل والثوم مع رشة ملح وقلّبي من وقت إلى آخر حتى تذبل.3- زيدي مكعبات اللحم واتركيها حتى تنضج من كل الجهات.4- نكّهي بالفلفل الأسود والفلفل الأحمر.5 _ زودى مرقة شوية شوية لو محتاجة6- إرفعي المقلاة عن النار وقدّمي الطبق مباشرةً على سفرتك.طريقة عمل اللحمة بالبصل والطماطمالتنوع والتجديد في طرق طهي اللحم هو السبيل الوحيدة الذي تتجه إليه السيدات حتى لا تمل الأسرة من طريقتك المعتادة.وبناءً على ذلك نقدم لك طريقة جديدة لعمل اللحمة المشوحة، لتحصلي على طبق مثالي ولذيذ وبأسهل طريقة.طريقة عمل اللحمة بالبصل والطماطموقت إعداد طريقه عمل اللحمه العجالىمدة التحضير: 10 دقائقمدة الطهي : 70 دقيقةمقادير طريقه جديده لعمل اللحمه العجالى:- كيلو لحم عجالي- بصلة مقطعة مكعبات- 4 حبات طماطم- 7 حبات حبهان- ملح "حسب الرغبة"- فلفل "حسب الرغبة"- زيت نباتي للتحمير- ملعقة كبيرة سمن للتحميرطريقة عمل اللحمة بالبصل والطماطم- احضري وعاء كبير"حلة" وضعي في ثلاثة ارباعها ماء ثم أضيفي الملح والفلفل وحبات الحبهان والبصلة المبشورة مع الملح والفلفل.- اتركي الماء ليغلي فيما بعد ضعي اللحم واتركيها من ساعة ونصف لـ ساعتين، حتى تتأكدي من تسويتها جيدًا.- بعد أن تسوية اللحم قومي بتصفيتها في المصفاة حتى تصبح خالية من الشوربة.- احضري مقلاة كبيرة من التيفال أو السيراميك وضعي الزيت والسمن حتى يسخنوا ثم ضعي اللحم، بعد ذلك قومي بتغطية المقلاة.- كل 3 دقائق قومي بتقليب اللحمه على الجانبين حتى تحمر جيدًا.- اخرجي اللحم من المقلاة وقدميها في الطبق وبالهنا والشفاء.طريقة عمل لحمة بالبصل كباب حلةتقدم الشيف نجلاء الشرشابى طريقة عمل لحمة بالبصل كباب حلة.- المقادير لعمل لحمة بالبصل كباب حلةكيلو لحم من الكتف يقطع مكعبات.بصلة متوسطة مفرية ناعمًا.2 ملعقة كبيرة زيت ذرة.ملح ، فلفل، بهار.1/2 كيلو عش الغراب يقطع انصافامعلقة كبيرة زبد2ملعقة كبيرة دقيقملعقة صغيرة مستردة3 ملاعق كبيرة كريمة لباني.طريقة عمل حمة بالبصل كباب حلة•يتبل اللحم بالبصل والملح والفلفل ويغطى ويترك 5 ساعات فى الثلاجة• في الزيت يشوح اللحم حتى يحمر يضاف إليه الماء ويغطي ويترك على النار.• يوضع الزبد على النار ويضاف إليه الدقيق ويقلب ويضاف إليه المستردة والكريمة و ماء.• فى وعاء على النار تضاف الصلصة إلى اللحم و المشروم ويغطي الوعاء ويضاف الماء كلما احتاج الأمر حتى يتم نضجاللحم.طريقة عمل اللحمة بالبصل والبطاطسطريقة عمل طاجن اللحمة بالبطاطس لغادة جميل.مقادير طاجن لحمة بالبصل والطماطمكيلو لحمة بتلونصف كوب زيتبصلثومملعقة صغيرة جنزبيلطماطمبقدونسبودرة زعفرانفلفل أسودليمون مخللطريقة عمل طاجن لحمة بالبصل والطماطم* ضعي اللحم في حلة على النار مع الزيت والبصل وقلبيها جيدا* اضيفي التوابل والثوم وقلبيها جيدا ثم اضيفي الماء واتركيه ليغلي* اضيفي البصل الحلقات واتركيه على نار هادئة* اضيفي الطماطم الحلقات مدة 10 دقائق ثم ارفعيها عن النار و قدميها مزينة بالليمون المخللطريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة لغادة جميلمقادير طاجن البطاطس باللحمةنصف كيلو بطاطس صغيرةعرق لحمة فليتو1 طبق طماطم شيري2 بصلة مفرومةثومكرفس مقطعكاري2 كوب عصير طماطمزيتملح وفلفلطريقة عمل طاجن البطاطس باللحمة* في وعاء ضعي الزيت ومكعب من الزبدة ثم شوحي اللحمة جيدا ثم ضيفي الثوم الكاري وتبليها بالملح والفلفل ثم ضيفي البصل وقلبيهم جيدا ثم ضيفي قليل من الماء واتركيها لتنضج* في وعاء اخر ضعي الزبدة وشوحي البطاطس ثم ضيفي عليها ملعقة من الكاري وشوحيها* ثم ضيفي الثوم وقلبيها وقليل من البصل ثم ضيفي القليل من الماء واتركيها لتنضج* ثم ضيفي الكرفس ثم ضيفي البطاطس على اللحمة قلبيهم جيدا ثم ضيفي عصير الطماطم* ضعيهم في طاجن الفرن ثم ضيفي الطماطم الشيري وادخليها الفرن واتركيها لتنضج* وقدميها ساخنة