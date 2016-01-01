بأسهل الخطوات.. طريقة عمل كفتة دجاج مشوية في المنزل

كفتة دجاج مشوية من الأطباق الشهية و اللذيذة التي يحرص الكثير من الأشخاص على تناولها نظرا لمذاقها المختلف و الخفيف على المعدة،
لذا قدمت الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد طريقة عمل كفتة دجاج مشوية بأسها الخطوات.
مقادير كفتة دجاج مشوية
دجاج فيليه مفروم
فلفل رومى أحمر مفروم
بصل مفروم
بقدونس مفروم
نصف كوب بقسماط
خلطة كفتة
بيضة
زيت
فحم
ملح
فلفل أسود
بطاطس محمرة للتقديم
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