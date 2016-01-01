تعد البطاطس من أجمل الأكلات التى يحبها الاطفال والكبار لذا فهي من اشهر الأطعمة المستخدمة فى عمل حشوة السمبوسك.
نقدم لكم طريقة عمل سمبوسك بطاطس بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.
مقادير سمبوسك بالبطاطس
2 كوب دقيق
2 ملعقة كبيرة زيت
رشة ملح
رشة سكر
ملعقة صغيرة خميرة فورية
ماء للعجن
بيضة للوجه
فانيليا للوجه
الحشو
بطاطس مسلوقة ومهروسة جبنة بيضاء كمون ناعم شطة ناعمة كزبرة خضراء زيت
طريقة تحضير سمبوسك بالبطاطس
* يخلط الدقيق والسكر والملح والخميرة والزيت في العجان ثم يضاف الماء
* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة وتترك لتتخمر
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على طريقة عمل سمبوسك بطاطس
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق