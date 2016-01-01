

سمبوسك بطاطس سمبوسك بطاطس

تعد البطاطس من أجمل الأكلات التى يحبها الاطفال والكبار لذا فهي من اشهر الأطعمة المستخدمة فى عمل حشوة السمبوسك.



نقدم لكم طريقة عمل سمبوسك بطاطس بخطوات الشيف نجلاء الشرشابى مقدمة برنامج على قد الإيد على قناة سى بى سى سفرة.

مقادير سمبوسك بالبطاطس

2 كوب دقيق

2 ملعقة كبيرة زيت

رشة ملح

رشة سكر

ملعقة صغيرة خميرة فورية

ماء للعجن

بيضة للوجه

فانيليا للوجه

الحشو

بطاطس مسلوقة ومهروسة جبنة بيضاء كمون ناعم شطة ناعمة كزبرة خضراء زيت

طريقة تحضير سمبوسك بالبطاطس

* يخلط الدقيق والسكر والملح والخميرة والزيت في العجان ثم يضاف الماء



* يقلب الخليط حتى الحصول على عجينة وتترك لتتخمر

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* تفرد العجينة بالنشابة وترش بالدقيق وتقطع بالقطاعة دوائر وسط ثم تحشى بجزء من الحشو* تغلق نصف دائرة بعد دهن الأطراف بقليل من الماء أو البيض المخفوق مع الفانيليا* يدهن وجه السمبوسك بخليط البيض والفانيليا ثم ترص فى صينية وتترك لتتخمر* توضع فى الفرن حتى تمام النضج ثم تقدمالحشو* تخلط البطاطس مع الجبنة والكزبرة والكمون والشطة والزيت.