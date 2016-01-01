بمكونات بسيطة.. طريقة عمل البسبوسة للشيف منال العالم



البسبوسة البسبوسة

تعتبر طريقة عمل البسبوسة من أسهل الطرق التي يتم تحضيرها في المطبخ وتفضل كل أم عمل البسبوسة بطريقتها الخاصة وسنقدم لكي طريقة عمل البسبوسة بأقل تكلفة تناسب ميزانية بيتك .



طريقة عمل البسبوسة في البيت



مقادير عمل البسبوسة في البيت

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لبنبيضفانيليازيتسكرزباديسميدبيكنج بودرطريقة عمل البسبوسة في البيت- في وعاء الخلاط الكهربائي امزجي البيض، السكر وخلاصة الفانيليا حتى تتجانس المكونات، زيدي على المزيج اللبن الزبادي والزيت ثم اخلطي المكونات.- أضيفي السميد والبايكنغ باودر مع التحريك المستمر، ادهني صينية فرن بالقليل من الزيت ثم اسكبي فيها خليط البسبوسة.- ادخلي الصينية إلى فرن محمى مسبقًا على حرارة 180 درجة مئوية لحوالى الـ 30 دقيقة حتى تنضج البسبوسة ويتحمر وجهها.- وزعي القطر على البسبوسة ثم زيني وجهها بالفستق الحلبي المجروش.طريقة عمل البسبوسة منال العالممقادير عمل البسبوسة منال العالم3 كوب سميد بسبوسه4 ملعقة كبيرة سمن1 كوب حليب1 كوب سكر ناعم¼ كوب جوز هند ناعم½ ملعقة صغيرة بيكربونات الصودامقادير عمل الشربات1 كوب سكر½ كوب ماء½ ملعقة صغيرة عصير ليمونطريقة عمل البسبوسة منال العالم- نضع المكونات الصلبة ونمزجها معا، وفي وعاء جانبي نمزج الزبدة مع الحليب ويُحرّك المزيج جيدًا.- تضاف المكونات الصلبة الى خليط الحليب والزبدة وتحرك جيد يُسكب المزيج في صينية.- نضع على درجة حرارة 180 بين 30 -40 دقيقة، حتى يصبح لون الوجه ذهبيًا.- إخراجها من الفرن ويُسكب العسل المبرّد على وجهها. توضع في البراد لتبرد تمامًا، وتقطّع وتُقدّم.طريقة تحضير الشربات- نضيف السكر والماء إلى قدر، ونغلي المزيج ونتركه على نار خفيفة لمدة تتراوح بين 6 و 8 دقائق