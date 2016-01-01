الحكومة المصرية توجه بضرورة الاستعداد لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول

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الأمطار الغزيرة والسيول

وجه رئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي، الوزارات المعنية بضرورة الانتهاء من الاستعدادات الكاملة لمواجهة الأمطار الغزيرة والسيول التي يمكن أن تتعرض لها البلاد.

وطالب "بضرورة الأخذ في الاعتبار إعداد خطة طوارئ لتأمين جميع المنشآت الحيوية والخدمية، وكذلك تطهير مخرات السيول ومصارف الأمطار، على أن يتم تجهيز فرق الطوارئ والمعدات اللازمة للتعامل الفوري مع الظروف الطارئة المحتملة".

وكان مدبولي، قد ترأس اجتماع مجلس الوزراء، اليوم، عبر تقنية "الفيديو كونفرانس" وذلك لاستعراض بعض القضايا، واتخاذ ما يلزم من قرارات إزاء عدد من الملفات المهمة.

المصدر: وسائل إعلام مصرية

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