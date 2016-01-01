شاهد.. المران الأول للزمالك تحت قيادة باتشيكو



المران الأول للزمالك تحت قيادة باتشيكو المران الأول للزمالك تحت قيادة باتشيكو

قاد البرتغالي باتشيكو، المدير الفني الجديد للزمالك، أولى تدريباته مع الفريق اليوم الثلاثاء، بعد التوقيع أمس، في حضور مرتضى منصور، رئيس القلعة البيضاء.



وعقد باتشيكو جلسة مع لاعبيه، على هامش المران الجماعي بملعب عبد اللطيف أبو رجيلة، في حضور أمير مرتضى منصور، المشرف على فريق الكرة، تحدث خلالها عن الفترة المقبلة، وبرنامجه التدريبي.



وقال باتشيكو، للاعبين: "لديكم أفضل مهنة في العالم وهى كرة القدم، أتمنى أن تستغلوا أنفسكم وأعماركم الصغيرة".

وأضاف: "حينما تحدث معي الزمالك تابعت المباريات، ولو لم أر لاعبين بهذا المستوى، لما أتيت إلى هنا".وزاد: "الناحية الفنية والدفاعية أساسية بالنسبة لي، ومباراة الجونة الأخيرة التي حضرتها أكدت لي أن الزمالك فريق كبير، رغم أي أمور دفاعية، بدليل الفوز في النهاية، بفضل الشخصية التي منحتنا القدرة على التسجيل في الوقت القاتل".وتابع: "هذه نوعية اللاعبين التي أحب العمل معها، سأقوم بمساعدة الجميع في الفريق وأي لاعب يؤدي بصورة جيدة سيحصد مكانه، ومن الوارد أن يبتعد لاعب لكن لا يجب أن يشعر بالإحباط".وأردف: "أمامنا 4 مباريات في الدوري وسنحسم المركز الثاني، ولكن هدفنا الأساسي هو دوري أبطال أفريقيا".وختم: "علينا التجهيز للقادم، وليس البطولة الإفريقية وحدها، لأن ثقافة الفوز يجب أن تكون في كل المباريات. أتمنى التوفيق للجميع، وشرف لي تدريب الزمالك".وخضع لاعبو الزمالك والجهازان الفني والإداري لاختبار "رابيد تيست" قبل المران، استعدادا لمواجهة المصري البورسعيدي الخميس المقبل، ضمن مباريات الجولة 31 بالدوري.







