تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 35" إثر اصطدامها بطائرة تزويد بالوقود

أعلنت وحدة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية، أن مقاتلة من طراز "إف-35 بي" تحطمت إثر اصطدامها في الجو بطائرة للتزود بالوقود.
وأفاد جناح الطائرات الثالث بمشاة البحرية الأمريكي، بأن قائد مقاتلة الـ"إف - 35"، قفز منها وهو يتلقى العلاج حاليا، في حين هبط طاقم طائرة التزود بالوقود، وهي من طراز "كي سي 130 جي" بسلام.
وذكرت قناة تلفزيون "إي بي سي نيوز" أن الحادث وقع فوق مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا أمس الثلاثاء.
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