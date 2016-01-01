تحطم مقاتلة أمريكية من طراز "إف - 35" إثر اصطدامها بطائرة تزويد بالوقود

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تحطم مقاتلة أمريكية

أعلنت وحدة تابعة لمشاة البحرية الأمريكية، أن مقاتلة من طراز "إف-35 بي" تحطمت إثر اصطدامها في الجو بطائرة للتزود بالوقود.

وأفاد جناح الطائرات الثالث بمشاة البحرية الأمريكي، بأن قائد مقاتلة الـ"إف - 35"، قفز منها وهو يتلقى العلاج حاليا، في حين هبط طاقم طائرة التزود بالوقود، وهي من طراز "كي سي 130 جي" بسلام.

وذكرت قناة تلفزيون "إي بي سي نيوز" أن الحادث وقع فوق مقاطعة إمبريال بولاية كاليفورنيا أمس الثلاثاء.

وعلى حسابه في "تويتر"، قال جناح الطائرات الثالث بمشاة البحرية الأمريكية: "عند الساعة 1600 تقريبا ورد أن مقاتلة إف-35 بي اصطدمت بطائرة كي سي 130 جي خلال عملية تزويد بالوقود في الجو، ما أدى لتحطم المقاتلة إف-35 بي".

المصدر: تلفزيون "إي بي سي نيوز"

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