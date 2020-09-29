سبينالكس تتحول للأرباح بنهاية يونيو 2020

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سبينالكس تتحول للأرباح بنهاية يونيو 2020

آراب فاينانس: أعلنت شركة الاسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس (SPIN) عن مؤشرات نتائج الأعمال غير مدققة عن السنة المالية المنتهية فى 30/06/2020، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 117,595,003 جنيه، نظير صافي خسائر 62,462,875 جنيه، خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق للفترة المذكورة، بنسبة تغير بلغت 288.3%.

كانت الشركة قد أعلنت عن نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية في 31/12/2019، والتي أظهرت تحقيق صافي خسارة بلغت 18.172 مليون جنيه، مقابل خسارة بـ 43.790 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وذلك بنسبة تراجع للخسائر بلغت 58.5%.

وأوضحت الشركة في بيانها للبورصة، أن هذه الخسائر المذكورة ترجع إلى تكلفة خروج العاملين للمعاش المبكر خلال الفترة من يوليو لديسمبر 2018.

تعد الاسكندرية للغزل والنسيج (المعروفة باسم: سبينالكس) شركة عامة مدرجة في البورصة المصرية منذ سبتمبر 1995، والتي تعمل ضمن قطاع السلع الاستهلاكية المعمرة وقطاع الملابس مع التركيز على المنسوجات.

يقع مقر شركة سبينالكس في الإسكندرية، تم تأسيسها في يناير 1947.

المصدر: اراب فاينانس

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