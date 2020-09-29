آراب فاينانس: أعلنت شركة الاسكندرية للغزل والنسيج – سبينالكس (SPIN) عن مؤشرات نتائج الأعمال غير مدققة عن السنة المالية المنتهية فى 30/06/2020، والتي أظهرت تحقيق صافي ربح بلغ 117,595,003 جنيه، نظير صافي خسائر 62,462,875 جنيه، خلال الفترة المقابلة من العام المالي السابق للفترة المذكورة، بنسبة تغير بلغت 288.3%.
كانت الشركة قد أعلنت عن نتائج الأعمال غير المدققة عن الفترة المنتهية في 31/12/2019، والتي أظهرت تحقيق صافي خسارة بلغت 18.172 مليون جنيه، مقابل خسارة بـ 43.790 مليون جنيه عن نفس الفترة من العام السابق، وذلك بنسبة تراجع للخسائر بلغت 58.5%.
وأوضحت الشركة في بيانها للبورصة، أن هذه الخسائر المذكورة ترجع إلى تكلفة خروج العاملين للمعاش المبكر خلال الفترة من يوليو لديسمبر 2018.
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التعليقات على سبينالكس تتحول للأرباح بنهاية يونيو 2020
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