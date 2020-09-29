

خبير اقتصادي: اتجاه مصر لإصدار سندات خضراء تخفف الضغط على الموازنة العامة خبير اقتصادي: اتجاه مصر لإصدار سندات خضراء تخفف الضغط على الموازنة العامة

أكد أحمد معطى الخبير والمدير الاقليمى لاحدى الشركات أسواق المال العالمية أن مصر تطرح لأول مرة السندات الخضراء بهدف منها تنويع الاستثمارات والتمويل الخارجى،حيث بدأت المؤسسات المالية العالمية تنظر بنمط مختلف باستخدام السندات الخضراء والإسلامية.



تابع "هذه السندات تخاطب شريحة جديدة من خارج مصر التي تخصص استثمارات وتمويلات كبيرة للاقتصاد الأخضر وتعطى للمستثمرين رؤية جديدة بإن مصر بدأت تستخدم السندات وكل المشروعات الخضراء المرتبطة بالبيئة سواء كانت الطاقة الشمسية او الطاقة النظيفة كما يحدث في العاصمة الإدارية" .



وأضاف معطى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن هناك حالة من التنافس بين الدول لابتكار ادوات جاذبة للاستثمار مضيفا ان الاقتصاد المصرى حاز على ثقة المؤسسات الدولية خلال الفترة الماضية وحقق أعلى معدلات النمو فى المنطقة العربية.

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وذكر معطى، أن محفظة المشروعات الخضراء غير كافية، ولكنها بداية مهمة ولن تؤثر على الموازنة العامة بالسلب فضلا على الاثار الايجابية على صحة المواطن و استخدام الموارد الطبيعية والطاقة الشمسية والطاقة النظيفة بدلا من التقليدية مما يساهم فى يخفف الضغط على الموازنة الموازنة العامة خاصة بند الدعم.