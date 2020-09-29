أكد أحمد معطى الخبير والمدير الاقليمى لاحدى الشركات أسواق المال العالمية أن مصر تطرح لأول مرة السندات الخضراء بهدف منها تنويع الاستثمارات والتمويل الخارجى،حيث بدأت المؤسسات المالية العالمية تنظر بنمط مختلف باستخدام السندات الخضراء والإسلامية.
تابع "هذه السندات تخاطب شريحة جديدة من خارج مصر التي تخصص استثمارات وتمويلات كبيرة للاقتصاد الأخضر وتعطى للمستثمرين رؤية جديدة بإن مصر بدأت تستخدم السندات وكل المشروعات الخضراء المرتبطة بالبيئة سواء كانت الطاقة الشمسية او الطاقة النظيفة كما يحدث في العاصمة الإدارية" .
وأضاف معطى ، فى تصريحات خاصة ل"صدى البلد"أن هناك حالة من التنافس بين الدول لابتكار ادوات جاذبة للاستثمار مضيفا ان الاقتصاد المصرى حاز على ثقة المؤسسات الدولية خلال الفترة الماضية وحقق أعلى معدلات النمو فى المنطقة العربية.
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التعليقات على خبير اقتصادي: اتجاه مصر لإصدار سندات خضراء تخفف الضغط على الموازنة العامة
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