أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

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أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء

حرص موقع صدى البلد الإخباري على نشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.

حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الأربعاء 15.69 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامى 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول ،قناة السويس ، اتش اس بى سى ،التنمية الصناعية ، المصرى الخليجى ،التجارى الدولى CIB، الأهلى الكويتى بيريوس، تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية،العربى الافريقى، المصرف العربى الدولى ، عودة،الكويتى الوطنى NKN ، الاهلى اليونانى، الاسكان و التعمير، بلوم، المصرف المتحد ) 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( الاهلى ، مصر ، ، الاسكندرية )نحو 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .

المصدر: صدى البلد

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