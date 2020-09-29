حرص موقع صدى البلد الإخباري على نشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الأربعاء 30 سبتمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.
حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الأربعاء 15.69 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.
وسجل سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامى 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على أسعار الدولار في البنوك اليوم الأربعاء
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق