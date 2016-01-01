

مرسيدس إي كلاس 2021 الأفخم تنطلق حصرياً بالصين! مرسيدس إي كلاس 2021 الأفخم تنطلق حصرياً بالصين!

المربع نت – من المعروف أن إي كلاس ليست أفخم سيارة من مرسيدس، فغالباً عندما تريد سيارة أفخم وأوسع ستتجه لفئة إس كلاس، ولكن الوضع مختلف قليلاً في الصين، حيث تم تصنيع الفئة E وبيعها محليًا حصريًا بقاعدة عجلات طويلة لا يمكنك الحصول عليها في الخارج.



وبالحديث عن الأرقام فإن طول قاعدة العجلات يبلغ 5056 مم، بينما تبلغ المسافة بين المحاور 140 مم، وهو ما يعني أن المقصورة أكبر من النسخة العالمية بما يقارب 22 مم مع مساحة أكبر للمقاعد الخلفية.



لذا يمكن وصفها بأنها سيارة ذات خمسة مقاعد كاملة مع زيادة الراحة للشخص العالق في المنتصف، وتتميز السيارة أيضاً بوحدة تحكم مركزية جديدة مع شاشة لمس مدمجة، وكما هو الحال مع الفئة E العالمية، يحصل الإصدار الصيني على أحدث نسخة من نظام المعلومات والترفيه MBUX.







