

انخفاض أسعار نيسان قشقاي موديل 2021 انخفاض أسعار نيسان قشقاي موديل 2021

كشف وكيل الشركة اليابانية العريقة لصناعة السيارات نيسان موتور إيجبت عن انخفاض ملحوظ في أسعار نسخة طراز قشقاي الشهير موديل عام 2021 في أسواق السيارات المصرية.



وتأثرت جميع أسواق العالم في شتى المجالات بالآثار الاقتصادية السلبية الناتجة من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، ومن بين هذه المجالات عالم صناعة السيارات، التي تأثرت من حيث الإنتاج، المبيعات، الأسعار وإصدار طرازات جديدة، كما أدى انتشار كورونا إلى غلق العديد من الأسواق ومصانع السيارات حول العالم.



إلى جانب التقلبات الجذرية التي يشهدها السوق المصري لبيع السيارات خلال الفترة الحالية، وخاصة على صعيد الأسعار للطرازات الجديدة والمستعملة.

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وجاءت الأسعار كالتالي:نيسان قشقاي موديل 2021 التي تنتمي إلى الفئة الرياضية متعددة الاستخدامات تبدأ أسعارها من 360000 جنيه، أي أقل من سعر موديل 2020 التى يصل سعرها إلى 370000 جنيه.الفئة التانية سعرها 396000 جنية بدلا من 406000 جنيه لموديل 2020.الفئة الثالثة 426000 جنيه أقل من 434000 جنيه لموديل 2020 .أما بالنسبة للفئة الأعلى والقياسية من هذا الطراز المذهل، فيصل سعرها إلى 461000 جنيه.تصميم طراز قشقاي 2021 في السوق المصريةجاءت بتصميم مميز شهد العديد من التحديثات الرائعة، مع هيكل يصل طوله 4039 مم، والعرض يصل إلى 1080 مم، مع ارتفاع يصل إلى 1059 مم، وقاعدة عجلات تصل إلى 2064 مم، وارتفاع عن الأرض 180 مم.مع فتحة سقف بانورامية ومساحات حساسة للأمطار وإمكانية التحكم بمقعد السائق كهربائيًا وإطارات رياضية بقياس يصل إلى 17 بوصة.كما تمتلك قشقاي 2021 على وسائد هوائية تصل إلى 6 وحدات بالفئة الأعلى من السيارة ونظام فرامل ABS المانعة للانغلاق ونظام EBD لتوزيع جهد الفرامل إلكترونيًا ومثبت للسرعة وكاميرا خلفية للمساعده في الركن .محرك طراز نيسان قشقاي 2021زود طراز قشقاي بمحرك مكون من 4 أسطوانات بسعة تصل إلى 1.2 لتر مع شاحن توربيني قوي، لتستطيع السيارة توليد قوة جيدة تصل إلى 116 حصان، مع نظام دفع أمامي للإطارات.وبفضل النظام المستخدم في هذا المحرك، يصل معدل استهلاك الوقود إلى 6.4 لتر لكل 100 كيلو متر تقطعها السيارة، ومعدل تسارع من السكون وحتى 100 كيلو متر في الساعة في غضون 10.9 ثانية.