

شرطة أبو ظبي تمنع المركبات الثقيلة من السير أثناء الضباب شرطة أبو ظبي تمنع المركبات الثقيلة من السير أثناء الضباب

أعلنت شرطة أبو ظبي عن قرار منع سير الشاحنات و المركبات الثقيلة والحافلات على طرق الإمارة الداخلية والخارجية أثناء أوقات الضباب وحتى حين وضوح الرؤية.



وكشفت شرطة أبو ظبي عن أهمية هذا الإجراء الذي سيساهم في تعزيز السلامة المرورية وذلك حفاظاً على الجميع بتجنب وقوع الحوادث التي تتزايد أثناء أوقات تشكل الضباب.



الهدف من القرار

ويندرج هذا القرار ضمن نطاق الأولوية الاستراتيجية لجعل الطرق أكثر أمناً، كما طالبت سائقي المركبات الثقيلة والشاحنات والحافلات بالالتزام بقرار منع سير هذه الفئة من المركبات أثناء الضباب وتعزيز الإجراءات الوقائية لتجنب وقوع الحوادث في مثل هذه الظروف الجوية.

قد يعجبك أيضا...

ومن جانبها، أكدت شرطة أبو ظبي أنها ستقوم بتوقيع المخالفة على كل الشحانات والمركبات الثقيلة والحافلات المتحركة التي ستسير على الطرقات سواء الداخلية أو الخارجية للإمارة خلال أوقات الضباب بالغرامة وبالنقط المرورية.عقوبة على المخالفينوحددت شرطة أبو ظبي مخالفة سير الشاحنات والمركبات الثقيلة والحافلات المتحركة على الطرق أثناء وقت الضباب بغرامة مالية قدرها 500 درهم مع 4 نقاط مرورية.وتأتي هذه العقوبة للمخالفين لقرار منع سير الشاحنات والحافلات أثناء أوقات الضباب طبقاً للقرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017 بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري وفق المادة رقم 104 “السير في أوقات الضباب بالمخالفة لتعليمات الجهة المعنية.شرطة أبو ظبي تحذر من الانحراف المفاجئ للمركباتالجدير بالذكر أن شرطة أبو ظبي حذرت في وقتٍ سابق من أخطار وقوع حوادث مرورية بسبب الانحراف المفاجئ للمركبات على الطريق في الإمارة وهو ما يتسبب في خسائر بالأرواح والممتلكات.وذكرت صحيفة "الإمارات اليوم" أن شرطة أبو ظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم في الإمارة بثت مشاهد حقيقية لحوادث مرورية بسبب الانحراف المفاجئ للسيارات.وجاء البث للتأكيد على خطورة هذه الظاهرة وما يمكن أن تسببه في كوارث يمكن تجنبها فقط في حالة الحفاظ على التركيز خلال القيادة على الطريق.ووجهت شرطة أبو ظبي دعوة إلى السائقين بتفادي الأسباب التي تؤدي إلى عدم سيطرتهم على سياراتهم أو مركباتهم بشكل عام وهو ما يؤدي لانحرافها عن الحارة المخصصة لها.مناشدة شرطة أبو ظبي لقائدي المركباتوطالبت شرطة أبو ظبي قائدي المركبات بعدم الانشغال بالهاتف المحمول وكذلك استخدام الإشارات الضوئية قبل الشروع في تغيير المسار مع ضرورة النظر في المرايا للتأكد من وجود المساحات التي تسمح بالانتقال من حارة إلى أخرى مع الالتزام بالسير في الحارة المخصصة دون تغييرها بشكل عشوائي أو دون وجود حاجة لذلك.وحذرت شرطة أبو ظبي أنها لن تتهاون في تطبيق المادة رقم 29 والتي تخص الانحراف المفاجئ بالمركبة مع توقيع غرامة قدرها ألف درهم بالإضافة إلى خصم أربع نقاط مرورية من رصيد المرتكب للمخالفة.واعتادت شرطة أبو ظبي على تقديم النصائح المهمة لقائدي المركبات سواء المواطنين أو المقيمين للحفاظ على سلامتهم وسلامة من حولهم على الطريق.وتأتي مطالبة شرطة أبو ظبي لقائدي السيارات بالتركيز على الطريق وعدم الانشغال بأي عامل آخر يتسبب في الانحراف المفاجئ ضمن سلسلة من التحذيرات الإرشادية التي اعتادت على توجيهها.