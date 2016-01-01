

أمازون تريد أن تبدأ بإجراء عمليات الدفع بإستخدام راحة يدك أمازون تريد أن تبدأ بإجراء عمليات الدفع بإستخدام راحة يدك

يوجد الآن مجموعة متنوعة من الطرق التي يمكنك إستخدامها لإجراء عمليات الدفع. هناك دائمًا الأموال الفعلية وبطاقات الإئتمان، فضلا عن تكنولوجيا الدفع عبر الأجهزة المحمولة. ومع ذلك، يبدو أن شركة أمازون تريد تقديم طريقة جديدة للدفع، وذلك من خلال برنامجها الجديد Amazon One الذي يستخدم تقنية التعرف على راحة اليد.



هذه التقنية الجديدة تفرض على العملاء التسجيل وتسجيل بطاقة إئتمان لدى الشركة أولاً، ثم مسح راحة يدهم. بعد ذلك، عندما يتسوق العملاء، يمكنهم ببساطة وضع راحة يدهم فوق القارئ وسيقوم بمسحها ضوئيًا، وبعد ذلك سيتم المصادقة على المستخدم وسيتم إجراء عملية الدفع، كل ذلك في غضون حوالي ثانية أو نحو ذلك.



إن فكرة التعرف على راحة اليد ليست جديدة تمامًا، فقد رأينا العديد من الشركات تستخدمها من قبل. ومع ذلك، لسبب من الأسباب، لم يتم تبني هذه التكنولوجيا على نطاق واسع، ولكن مع وصول أمازون وحقيقة أنها تملك محلات تجارية مثل Whole Foods ومحلات البقالة Amazon Go، فربما سيمنح هذا التكنولوجيا فرصة لتصبح أكثر إنتشارًا.

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بطريقة ما، تُعتبر هذه التكنولوجيا أكثر أمانًا، وخصوصًا في ظل جائحة COVID-19 الحالية، حيث تساعد عمليات الدفع بدون لمس في تقليل حاجيتنا إلى لمس الأسطح التي قد تكون ملوثة أو غير ملوثة. في الوقت الراهن، سيتم تجربة Amazon One في إثنين من متاجر Amazon Go بالولايات المتحدة الأمريكية.