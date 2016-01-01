

ناسا تحدد موعد رحلة المركبة الأمريكية المأهولة إلى المحطة الفضائية ناسا تحدد موعد رحلة المركبة الأمريكية المأهولة إلى المحطة الفضائية

أعلنت وكالة ناسا عن موعد إطلاق مركبة Crew Dragon في رحلة مأهولة جديدة إلى المحطة الفضائية الدولية.



وقال بيان صادر عن الوكالة "وضعت ناسا وشركة سبيس إكس الأمريكية المخطط لإطلاق مركبة SpaceX Crew-1 في رحلة مأهولة جديدة إلى المحطة الفضائية الدولية، عملية إطلاق المركبة ستجري في 31 أكتوبر القادم من قاعدة كيب كانافيرال في فلوريدا، بتمام الساعة 2:40 صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة (9:40 بتوقيت موسكو)".



وأشارت ناسا "إلى أنها اختارت هذا الموعد لإطلاق المركبة حتى لا يتعارض إطلاقها مع إطلاق مركبة Soyuz MS-17، والتي ستطلق إلى المحطة الفضائية الدولية في الـ 14 من الشهر نفسه لتحمل إليها رائدي الفضاء الروسيين، سيرغي ريجيكوف وسيرغي كود-سفيرشكوف، ورائدة الفضاء الأمريكية، كاثلين روبينز، ولكي لا يؤثر هذا الموعد أيضا على عودة مركبة Soyuz MS-16 التي ستنفصل عن المحطة في 22 أكتوبر القادم لتحمل إلى الأرض رائدي الفضاء الروسيين، أناتولي إيفانشين وإيفان فاغنر، والأمريكي كريس كاسيدي".

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وستحمل SpaceX Crew-1 إلى المحطة الفضائية الدولية رواد الفضاء الأمريكيين، مايكل هوبكينز، وفيكتور غلوفر، وشانون ووكر، إضافة إلى رائد الفضاء الياباني، سويتشي نوجوتشي.وكانت ناسا قد أشارت في وقت سابق إلى أن إطلاق هذه المركبة من قاعدة كيب كانافيرال سيتم باستخدام صاروخ من نوع "فالكون-9" من صنع سبيس إكس الأمريكية أيضا، وأن الرواد الذين سينطلقون على متن المركبة سيبقون في المحطة الفضائية الدولية نصف سنة تقريبا.