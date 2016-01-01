تسرب بمحطة الفضاء الدولية.. وقد تحتاج "مزيدا من الهواء"

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تسرب بمحطة الفضاء الدولية.. وقد تحتاج "مزيدا من الهواء"

أعلنت وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس، الثلاثاء، أن هناك تسربا للهواء بمحطة الفضاء الدولية أعلى من المستويات الطبيعية، لكنه لا يمثل أي خطر على الطاقم الروسي الأميركي بالمحطة.

ونقلت وكالة الأنباء الروسية عن سيرجي كريكاليف، المدير التنفيذي لروسكوسموس، قوله إن التسرب رُصد في قطاع واحد بوحدة الخدمة.

ويعتزم الطاقم المكون من رائد الفضاء الأميركي كريس كاسيدي، ورائدي الفضاء الروسيين أناتولي إيفانيشين وإيفان فاغنر إيقاف التسرب في الأيام المقبلة، وفق ما نقلت "رويترز".

وقالت روسكوسموس إنه ربما يتم تزويد المحطة بالمزيد من الهواء.

المصدر: سكاى نيوز عربية

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