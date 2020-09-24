أعلن علماء من جامعة ساوثرن ميثوديست الأمريكية أن الوشوم تدمر الغدد العرقية وتعطل تنظيم حرارة الجلد، حيث درس العالم سكوت ديفيس وزملاؤه حالة الجلد والغدد العرقية لدى متطوعين كان لديهم وشوم تبلغ مساحتها 5.6 سم مربع على الساعد أو الكتف.
وارتدى المتطوعون زيا مخصصا لحث الجسم على الترق النشط، وقام الباحثون بتقييم درجة حرارة المناطق التي تحتوي على الوشوم وعلى المناطق الخالية منها.
واتضح أن الغدد استجابت فى نفس الوقت للحرارة وبدأت فى إفراز العرق فى المناطق الخالية من الوشوم، بينما كانت العملية أبطأ بكثير فى المناطق التى كانت تحتوى على الوشوم، وفق مجلة "Journal of Applied Physiology".
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التعليقات على كيف يدمر الوشم غددك العرقية؟.. تحذيرات جديدة حول رسمها على الجسم
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