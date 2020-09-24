

أخطرها البطاطس المقلية .. 5 أطعمة غير متوقعة تقلل فرص الإنجاب لدى الرجال أخطرها البطاطس المقلية .. 5 أطعمة غير متوقعة تقلل فرص الإنجاب لدى الرجال

مع تقدم العمر، تتغير العديد من الأمور في الجسم، وتتأثر الصحة الجنسية بهذه التحولات، ولذلك يجب أن يكون الرجل على دراية بهذه الأمور حتى يتكيف معها ويتمكن من تحسين حياته الجنسية بعد هذه التغيرات.







من ناحية أخرى، يقدم النظام الغذائي الكثير من المفاجأت للعلاقة الحميمة بين الزوجين، ومثلما توجد أطعمة تحفز الرغبة الجنسية، هناك أطعمة ومشروبات تكبح الرغبة الجنسية لدى النساء والرجال، وذلك لأنها تعمل على خفض هرمون التستوستيرون.

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وفي هذا الصدد، نستعرض إليكم قائمة بأبرز 5 أطعمة ومشروبات تُكبح الرغبة الجنسية، وفقًا لما ذكره موقع "The healthy"، والتي جاءت علىالنحو التالي:-1-البطاطس المقليةتعتبر البطاطس المقرمشة أحد المقبلات المفضلة لدى الكثيرين، فهي فاتحة للشهية بشكل كبير، إلا أنها أحد الأطعمة التي يحذر منها الأطباء، نظرًا لأنها تؤدي إلى ارتفاع الكوليسترول الضار، ما يتسبب في قصور الدورة الدموية، بخلاف أن المقرمشات تتسب في الإصابة بعدة أمراض منها السكري، ما يؤثر على الرغبة الجنسية.2-الزيوت المهدرجةأظهرت نتائج إحدى الدراسات التي نشرت في المجلة الأسيوية، لعلم الذكورة، أن الزيوت المهدرجة، هي زيوت غير صحية مشبعة بالدهون، وتؤدي إلى الإصابة بالعديد من الأمراض، والتي من بينها تقليل هرمون التستوستيرون، الذي