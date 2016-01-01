أعلنت وزارة الدفاع الأذربيجانية عن تدمير منظومة صواريخ "إس-300" تابعة للقوات الجوية الأرمنية على خط المواجهة في منطقة قره باغ.
وقالت الخدمة الصحفية للوزارة "أمس، أثناء القتال في إقليم شوشاكيند، بمنطقة خوجافيند (خط التماس في قره باغ)، تم تعطيل نظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز S-300 للعدو".
في وقت سابق، ذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن منظومات S-300 الأرمنية التي تحمي المجال الجوي ليريفان قد أخرجت من الخدمة القتالية وأرسلت باتجاه قره باغ.
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التعليقات على أذربيجان تعلن عن تدمير منظومة صواريخ "إس-300" تابعة للقوات الجوية الأرمنية
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