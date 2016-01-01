إنشاء مركز لعلاج الأورام تابع لكلية طب العريش

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وافق مجلس جامعة العريش محافظة شمال سيناء على إنشاء مركز أورام تابع لكلية طب جامعة العريش لخدمة أهالي سيناء.



جاء ذلك أثناء اجتماع مجلس الجامعة الشهري بمقر رئاسة الجامعة بقيادة الدكتور سعيد عبدالله لافي رئيس الجامعة وأعضاء المجلس.



وافق المجلس، علي إرجاء أي زيادة في المصروفات للطلاب سواء كان ذلك للمصروفات الدراسية أو مصاريف المدن الجامعية حتى إشعار آخر.

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كما تمت الموافقه على كتاب شيخ الأزهر الدكتور احمد الطيب بشأن عقد بروتوكول تعاون مع الجامعة يتضمن تخصيص خمس منح دراسية للطلاب المتفوقين.كما أشاد رئيس الجامعة على سرعة رفع خطة الجامعه في تطبيق نظام التعليم الهجين للعام الجامعي ٢٠٢١ ورفعها للمجلس الأعلى للجامعات.كما تمت الموافقة على عقد بروتوكول تعاون بين جامعه العريش والمستشفيات الجامعية بكل من جامعه قناة السويس وجامعه طنطا، وذلك إلى جانب التعاقدات بمستشفى عين شمس التخصصي ومستشفي جامعه المنصورة.