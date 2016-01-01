إنشاء مركز لعلاج الأورام تابع لكلية طب العريش

وافق مجلس جامعة العريش محافظة شمال سيناء على إنشاء مركز أورام تابع لكلية طب جامعة العريش لخدمة أهالي سيناء.
جاء ذلك أثناء اجتماع مجلس الجامعة الشهري بمقر رئاسة الجامعة بقيادة الدكتور سعيد عبدالله لافي رئيس الجامعة وأعضاء المجلس.
وافق المجلس، علي إرجاء أي زيادة في المصروفات للطلاب سواء كان ذلك للمصروفات الدراسية أو مصاريف المدن الجامعية حتى إشعار آخر.
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