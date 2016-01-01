دراسة: شرب 4 أكواب من القهوة يوميًا يحسن حالة مرضى سرطان القولون



مرضى سرطان القولون مرضى سرطان القولون

وجد بحث جديد أن مرضى سرطان القولون الذين شربوا المزيد من القهوة حققوا نتائج أفضل، بما في ذلك البقاء على قيد الحياة لفترة أطول وتفاقم خطر الإصابة بالسرطان.



وجد الباحثون أنه كلما شربوا المزيد من القهوة (ما يصل إلى 4 أكواب في اليوم)، كانت النتائج أفضل. كان هذا صحيحًا بالنسبة للقهوة التي تحتوي على الكافيين والقهوة منزوعة الكافيين.



وهذا لا يشير إلى أن القهوة يمكن أن تعالج السرطان أو تمنعه ​، لكنها تضيف إلى الأدلة الموجودة على أن المشروب الشعبي آمن، وقد يوفر مجموعة متنوعة من الفوائد الصحية.

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بالنسبة للأشخاص الذين تم تشخيص إصابتهم بسرطان القولون، قد يقدم فنجان من القهوة بعض الفوائد غير المتوقعة.وأظهرت دراسة نُشرت في 17 سبتمبر في JAMA Oncology أن شرب المزيد من القهوة، حتى أربعة أكواب يوميًا، كان مرتبطًا بنتائج أفضل لمرضى سرطان القولون.قام باحثون من مؤسسات طبية متعددة، بما في ذلك Mayo Clinic ومعهد Dana-Farber للسرطان، بفحص 1171 مريضًا بسرطان القولون في دراسة قائمة على الملاحظة كجزء من تجربة إكلينيكية.بغض النظر عن المتغيرات مثل العرق وتناول الكحول وحتى إضافات القهوة مثل الحليب والسكر، وجدوا أن أي شخص يشرب فنجانين أو ثلاثة أكواب من القهوة يوميًا يتمتع ببقاء أفضل بشكل عام من المرضى الذين لم يشربوا أي قهوة، وأن سرطان الذين يشربون القهوة يتطور ببطء أكثر ويقل احتمال تفاقمه.علاوة على ذلك، كلما زاد استهلاك المرضى للقهوة، زادت الفوائد المرتبطة بها. المرضى الذين يشربون أربعة أكواب أو أكثر من القهوة في اليوم لديهم أفضل معدلات البقاء على قيد الحياة، وأقل خطر من حدوث مضاعفات من المرض. ووجدت الدراسة أن هذا ينطبق على القهوة التي تحتوي على الكافيين والقهوة منزوعة الكافيين.وتشير سنوات من الأبحاث إلى أن القهوة تساعد الأشخاص المصابين بسرطان القولون، في حين أن هذه النتائج ليست كافية لإنشاء علاقة سببية بين شرب القهوة ونتائج أفضل للسرطان، فإن الارتباط الواضح يضيف إلى الأدلة الموجودة على فوائد القهوة للصحة.وأظهرت الأبحاث السابقة أن القهوة ليست آمنة فقط بكميات معتدلة (تصل إلى خمسة أكواب في اليوم) ولكنها مرتبطة أيضًا بانخفاض مخاطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، والتمثيل الغذائي الصحي، وتقليل حالات الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.وقد وجد الباحثون منذ فترة طويلة فوائد محددة لمرضى سرطان القولون.وجدت دراستان سابقتان في عامي 2017 و2015 أن شرب القهوة كان مرتبطًا أيضًا بنتائج أفضل بين المرضى الذين يعانون من سرطان القولون في مراحله المبكرة وغير النقيلي.يفترض العلماء أن القهوة يمكن أن يكون لها تأثيرات وقائية على مرضى السرطان جزئيًا لأنها تساعد على ضبط مستويات الأنسولين، وأيضًا لأنها تحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة.القهوة ليست علاجًا أو وقاية، لكن البحث يقدم الأمل مع ارتفاع معدلات الإصابة بسرطان القولون، إذا تم تأكيد ذلك، فقد يكون ذلك بمثابة اختراق كبير لنتائج المرضى، حيث أظهرت الأبحاث أن سرطان القولون كان في ازدياد في العقد الماضي، خاصة بين الشباب، ومع ذلك، فإن البالغين الذين تزيد أعمارهم على 50 عامًا لا يزالون أكثر عرضة للخطر، وكذلك الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الإصابة بالسرطان أو عوامل الخطر المرتبطة بنمط الحياة مثل سوء التغذية أو عدم الحصول على الرعاية.