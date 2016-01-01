وداعا للألم.. علاجات سريعة للنقرس من مطبخك



علاجات سريعة للنقرس علاجات سريعة للنقرس

يبحث دائما مرضى النقرس عن العلاجات والوصفات المنزلية التى تساهم فى الحد من المرض وتخفف آلام وقدم الباحثون و أطباء الطب البديل العديد من الخلطات و الوصفات السهلة التي يمكنك اتباعها وتحصل على نتائج مذهلة و التخلص من آلام مرض النقرس



اللحوم بريئة لهذا السبب



ووفقا لموقع هيلث يغد أسباب الاصابة بالنقرس هى العوامل الوراثية بنسبة كبيرة جدا قد تصل إلى 90٪ فليس كل من يكثر من تناول اللحوم الحمراء يصاب بالنقرس لكن اذا كان لديك تاريخ عائلي وراثي للنقرس فعدم اكل اللحوم لن يكون وسيلة للوقاية من المرض.

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ولكن فى حالة الاصابة بالنقرس يعد الاساس هو العلاج مثل اقراص الزيلوريك مع الفوار او فيبيوسيكسات اقراص مع الفوارو الاكثار من شرب المياه و منع المشروبات التي تحتوي علي الصودا مثل مشروبات الطاقة والمياه الغازية والعصائر المصنعة والتي تحتوي علي الفركتوطرق الوقاية من النقرسوعن أبرز طرق الوقاية من النقرس هناك الكثير العديد من الوصفات و العلاجات الطبيعية المصنوعة من الأعشاب التى تساهم بشكل كبير فى الحد من ألالم النقرس و علاجه أيضا، فمن أبرز الأعشاب و الأطعمة التى تساعد فى علاج النقرس نهائيا هما...-الخردل .عند خلط الخردل مع دقيق القمح و إضافة كمية كافية من الماء لعمل العجينة ثم وضع هذا الخليط في قطعة نظيفة من القماش ثم وضعها فوق أماكن الألم و التورم مع تركها لبضع ساعات و الافضل تركها ليلة .خل التفاح-يستخدم خل التفاح عادة لعلاج الصداع ومشاكل المعدة لأنه فعّال في تخفيف الألم، وقد ثبتت قدرته أيضًا على تخفيف ألم النقرس حيث يعمل خل التفاح على محاربة التهاب المفاصل والالتهابات بشكل عام فينصح بتناول كوبًا من الماء ومعه ملعقة من خل التفاح يوميًا ويمكن إضافة ملعقة عسل أيضًا.الكركم-يساعد الكركم على علاج النقرس، لذا ينصح بإضافته على الطعام عند الطهى بالإضافة إلى تناول مغلي الكركم