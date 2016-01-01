عصير طبيعي للوقاية من الصداع النصفى

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صورة الخبر: الصداع النصفى
الصداع النصفى

يعد الصداع من اكثر المشكلات الصحية شيوعا بين البشر، واستخدام المسكنات بشكل متكرر له الكثير من الاثار الضارة على الجسم لذا يلجأ البعض للبحث عن طرق طبيعية للوقاية الصداع.

وذكر موقع "برايت سايد" أن أفضل طريقة طبييعية للوقاية من الصداع النصفى هى تناول عصير العنب.
والسر فى استخدام عصير العنب أن الصداع النصفي يأتي أساسًا من عدم التوازن في المواد الكيميائية في الدماغ مثل السيروتونين ، يمكن أن يصلح عصير العنب هذا الخلل دون الحاجة لا ستخدام اى ادوية .

ونظرًا لأن العنب غني بفيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ب 2 ، فيمكن أن يساعد في منعك من الإصابة بالصداع النصفي.

فيتامين B2 ، المعروف أيضًا باسم الريبوفلافين المسؤول عن علاج الصداع النصفي ، يساعد على موازنة المواد الكيميائية في عقلك ويعمل كمضاد للحديد لتقليل مستويات الحديد في الدم التي قد تسبب الصداع النصفي.

ولن يعمل كمسكن للألم ولكن كوسيلة وقائية . لذا في اللحظة التي تشعر فيها بقدوم الصداع النصفي ، تناول بعض عصير العنب لمنعه.

ولكن من المهم اجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب الاصابة بالصداع النصفي وعدم توازن المواد الكيميائية في الرأس.

المصدر: موقع "برايت سايد"

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