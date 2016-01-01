عصير طبيعي للوقاية من الصداع النصفى

يعد الصداع من اكثر المشكلات الصحية شيوعا بين البشر، واستخدام المسكنات بشكل متكرر له الكثير من الاثار الضارة على الجسم لذا يلجأ البعض للبحث عن طرق طبيعية للوقاية الصداع.
وذكر موقع "برايت سايد" أن أفضل طريقة طبييعية للوقاية من الصداع النصفى هى تناول عصير العنب.
والسر فى استخدام عصير العنب أن الصداع النصفي يأتي أساسًا من عدم التوازن في المواد الكيميائية في الدماغ مثل السيروتونين ، يمكن أن يصلح عصير العنب هذا الخلل دون الحاجة لا ستخدام اى ادوية .
ونظرًا لأن العنب غني بفيتامين ج وفيتامين أ وفيتامين ب 2 ، فيمكن أن يساعد في منعك من الإصابة بالصداع النصفي.
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