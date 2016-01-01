تناول معلقة عسل صباحا وشاهد ماذا يحدث لجسمك



فوائد العسل فوائد العسل

فوائد العسل قبل النوم وعلى الريق كثيرة، لذلك ينصح الأطباء والخبراء بتناول العسل قبل النوم وعلى الريق فهو علاج طبيعي لمشاكل الهضم وغيرهم من المشاكل الصحية.



ووفقًا لموقع health line ينصح الأطباء بتناول العسل قبل النوم لأنه مهدئ طبيعي وبه مواد تساعد على النوم براحة، بالإضافة إلى فوائده الصحية عند تناوله على الريق.



فوائد العسل عند الاستيقاظ من النوم:

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هل تعلم أن الأمر يتطلب حوالي 60 ألف نحلة، يسافرون بشكل جماعي لمسافة تصل إلى 55000 ميل ويزورون أكثر من مليوني زهرة ، لجمع ما يكفي من الرحيق لصنع رطل واحد من العسل؟ بمجرد جمع الرحيق ، تخزنه النحلة في معدتها الإضافية حيث تختلط بالأنزيمات، ثم تمررها إلى فم نحلة أخرى.يُعتقد أن تناول العسل أول شيء في الصباح علاج فعال مضاد للسيلوليت، حيث يساعد على زيادة التمثيل الغذائي في الجسم، لكن مع 64 سعرة حرارية لكل ملعقة كبيرة ، كيف يمكن أن يساعدك العسل على التخلص من تلك الأرطال الزائدة.وفقًا لدراسة أجريت عام 2010 ونشرت في مجلة الكلية الأمريكية للتغذية، فإن العسل يساعد في التحكم في شهيتك وإذا كنت تستهلك العسل قبل النوم، يبدأ الجسم في حرق المزيد من الدهون خلال تلك الساعات المبكرة من النوم، ويمكنك حتى اتخاذ خطوة إضافية واستبدال كل السكر المكرر في نظامك الغذائي بالعسل لإعادة توازن إشارة الدماغ التي تجبرك على تناول المزيد من الأشياء الحلوة.العسل هو مرطب رائع ويعمل العجائب على بقع الجلد الجاف ويمكنك استخدامه لتنعيم ركبتيك ومرفقيك، حتى الشفاه المتشققةخلال أشهر الشتاء الباردة ، افركي وجهك ببعض العسل واغسليه بعد 30 دقيقة.