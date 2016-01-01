بأسهل الخطوات.. طريقة عمل بلح الشام



طريقة عمل بلح الشام طريقة عمل بلح الشام

تبحث العديد من السيدات على أفضل وصفة لتحضير بلح الشام،حيث يفضل تناوله الكبار والصغار.



ونقدم لك طريقة عمل بلح الشام الأصلية بأسهل الخطوات على النحو التالي:



مقادير عمل بلح الشام

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كوب دقيقكوب ماءربع فنجان زيت3 بيضاتملعقة نشا صغيرةرشّة فانيليا2 كوب سكر2 كوب ماءعصير نصف ليمونةرشّة فانيلياطريقة تحضير بلح الشام- في قدر على النار ضع الماء والزيت وأتركهم حتى الغليان وأثناء غليان الماء والزيت على النار، ثم قوم بإضافة الدقيق والنشا والفانيليا في وقت واحد مع التقليب المستمر حتى يصبح العجين متماسك.- إرفع العجين من على النار وإمزجها جيدًا، ويفضل إستخدام العجّان ثم أتركها قليلًا حتى تبرد وضيفي البيض بشكل تدريجي فبعد إضافة كل بيضة قوم بخلط المزيج جيدًا.- ضع العجين في قمع الحلويات لتشكيل بلح الشام وضعه في زيت ساخن وإنتظر حتى يتحول لونه للذهبي ثم اغمره في القطر البارد.- إرفع بلح الشام من القطر وصفه ثم ضعه في طبق التقديم.