نصاب بالحيرة باستمرار عند حضور حفل زفاف بالنهار؛ حيث ان انها تحتاج إلى الظهور بمظهر جذاب وفي نفس الوقت يتناسب مع الظهور خلال ساعات النهار، وهو الامر الذي يمكن تحقيقة بإختيار الملابس المناسبة مع الأكسسورات.
وقالت الفاشون بلوجر جيهان هشام، ان حضور حفل زفاف بالنهار يحتاج إلى اختيار ألوان واكسسورات مناسبة للظهور في النهار، لشعري بالرضا عن إطلالتك، ولضمان حدوث هذا الأمر عليكي بإتباع النصائح التالية.
وأضافت جيهان هشام في تصريح خاص لموقع "صدى البلد" الإخباري، ان اهم نصيحة يجب اتباعها عند حضور حفل زفاف بالنهار هو ان تجنبى ارتداء فستان أو بدلة لونها أبيض، حتى لا تسرقى الانتباه من العروس التى تعتبر ملكة الحفل، لذلك يفضل ارتداء أى لون آخر.
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التعليقات على لإطلالة ساحرة .. خيارات مثالية لحضور حفل زفاف في النهار
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