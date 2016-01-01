هترمى الماسكرا.. خلطة طبيعية لإطالة الرموش بسرعة



خلطة طبيعية لإطالة الرموش خلطة طبيعية لإطالة الرموش

تعبر الرموش عن جمال المرأة بل تعد من اهم اسرار جاذبيتها لذا تحرص الكثير من النساء على الاهتمام بها وجعلها تبدو أطول وأكثر كثافة مما يجعلهن يستخدمن الماسكرا التى تسبب في بعض الاوقات مشاكل بالعين، والحل الوحيد الأمن لتطويل الرموش هو استخدام الوصفات الطبيعية الآمنة.



قدم موقع " brightside" خطوات عمل وصفة طبيعية لتطويل الرموش وتثبيتها وتقويتها ولا تسبب حساسية للمنطقة المحيطة بالعين.

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مكونات الوصفة :

نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند

2 إلى 4 قطرات من زيت اللافندر الأساسي

طريقة عمل الوصفة واستخدامها :

امزج نصف ملعقة صغيرة من زيت جوز الهند مع 2 إلى 4 قطرات من زيت اللافندر الأساسي.

باستخدام وسادة قطنية أو عود قطني ضعي المزيج برفق على الرموش.

- احرصى على تغطيتها من الجذور إلى الأطراف.

- احرصى على عدم ملامسة هذه الوصفة للعيون من الداخل كإجراء احتياطي لسلامتها لذا يفضل عدم وضعها قبل النوم .

- اتبعي هذا العلاج ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع ، وستصبح رموشك أكثر لمعانًا وسمكًا بمرور الوقت.

