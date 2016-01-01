

طريقة باوند كيك مع شكل قلب طريقة باوند كيك مع شكل قلب

يحب الاطفال تناول اصناف الكيك ذات المذاق الشهى والشكل الجذاب كما انها تنال اعجاب الكبار ويمكن تقديمها فى العزومات ومن بينها باوند الكيك.

نقدم لكم طريقة عمل باوند كيك مع شكل قلب بخطوات الشيف نرمين هنو مقدمة برنامج زي السكر على قناة سي بي سي سفرة.



مقادير باوند كيك مع شكل قلب:



باوند كيك القلب الأحمر:

1 و نصف كوب زبدة طرية

2 و نصف كوب سكر

6 بيض

3 كوب دقيق

ملعقة صغيرة باكينج صودا

نصف ملعقة صغيرة ملح

ثلاثة أرباع كوب لبن رائب

ملعقة صغيرة روح اللوز

نصف كوب كاكاو

2 عبوة لون أحمر سائل

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الباوند كيك:200 جم كريم تشيزكوب زبدة طرية2 كوب سكر4 بيضملعقة صغيرة روح اللوز2 كوب دقيقملعقة صغيرة باكينج باودرملعقة صغيرة ملح الجليزكوب سكربودرة ربع كوب كريمةربع ملعقة صغيرة فانيلياطريقة عمل باوند كيك مع شكل قلب* تخفق الزبدة مع السكر للحصول على قوام هش* يضاف البيض والفانيليا ويخفق مرة أخرى* تخلط المكونات الجافة وتضاف للخليط ويضاف اللبن الرائب* يضاف اللون الأحمر وتخفق جميع المكونات* يصب الخليط في قالب كيك مجهز بالدقيق والزبدة* يخبز على حرارة 160 لمدة 45 دقيقة* يترك الكيك ليبرد ويقطع بقطاعة بشكل القلبالباوند كيك* تخفق الزبدة مع السكر للحصول على قوام كريمي هش* يضاف البيض والفانيليا بالتدريج* يضاف الكريم تشيز ويخفق مرة أخرى* تخلط المكونات الجافة وتضاف للخليط* يصب جزء من الكيك في قاع القالب ويرص الكيك الأحمر على شكل القلب في الوسط ويضاف كمية أخرى من خليط الكيك لتغطيه بالكامل* يخبز على حرارة 160 لمدة 30 دقيقة* يترك الكيك ليبرد ويقطع لشرائحالفروستنج* تخلط الكريمة والفانيليا مع السكر البودرة مع التقليب للحصول على قوام مناسب* يقدم الفروستنج مع الكيك