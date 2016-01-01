شاهد.. بخل ومعاملة غير إنسانية.. انتهاكات من شقيق أمير قطر تجاه العاملين معه.. تفاصيل



شقيق أمير قطر شقيق أمير قطر

قال السفير محمد منيسي، سفير مصر السابق لدى قطر، إن شقيق أمير قطر خالد بن حمد ينتهك حقوق الإنسان للعاملين معه.



وأضاف محمد المنيسي، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "شقيق أمير قطر مسئول عن سباقات السيارات في قطر وينفق مبالغ طائلة على هذا الأمر".



وتابع محمد منيسي "شقيق أمير قطر شديد البخل في إعطاء حقوق العاملين معه، وأنفق ما يزيد على 100 مليون دولار على سباقات السيارات التي يقوم بتنظيمها في قطر ولكنه في نفس الوقت لا يعطي العاملين معه حقوقهم المالية".

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وأكمل محمد منيسي، حديثه "العاملين مع شقيق امير قطر لا يحصلون على معاملة إنسانية كريمة، ومعروف عن شقيق أمير قطر التهور والعصبية ويصعب التعامل معه".ولفت محمد منيسي إلى أن "مئات من العمال توفوا وقتلوا أثناء عملهم في تشييد بعض المنشآت الرياضية التي تحاول الدوحة الانتهاء منها قبل تنظيم كأس العالم 2022 ويعملون في ظروف غير إنسانية".