قال السفير محمد منيسي، سفير مصر السابق لدى قطر، إن شقيق أمير قطر خالد بن حمد ينتهك حقوق الإنسان للعاملين معه.
وأضاف محمد المنيسي، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، "شقيق أمير قطر مسئول عن سباقات السيارات في قطر وينفق مبالغ طائلة على هذا الأمر".
وتابع محمد منيسي "شقيق أمير قطر شديد البخل في إعطاء حقوق العاملين معه، وأنفق ما يزيد على 100 مليون دولار على سباقات السيارات التي يقوم بتنظيمها في قطر ولكنه في نفس الوقت لا يعطي العاملين معه حقوقهم المالية".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على شاهد.. بخل ومعاملة غير إنسانية.. انتهاكات من شقيق أمير قطر تجاه العاملين معه.. تفاصيل
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق