السبب وراء دعوة الرئيس السيسي لمجلس النواب للانعقاد الخميس المقبل

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صورة الخبر: مجلس النواب
مجلس النواب

كشف سليمان وهدان وكيل مجلس النواب تفاصيل دعوة الرئيس السيسي مجلس النواب للانعقاد.

وقال وهدان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنها جلسة إجرائية واحدة فقط لا غير وطبقا للدستور مدتها ساعة على الأكثر، ولا يوجد شيء جديد على جدول أعمال المجلس جديدة.

وأضاف سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن دعوة أعضاء مجلس النواب للحضور بشكل عادي وبعد ذلك سيتم رفع الجلسات لبعد إجراء الانتخابات، مستدركا انه :"مفيش قلق جلسة إجرائية فقط لا غير طبقا للدستور المصري، وهناك من يثير البلبلة وعلينا الحذر".

وأكمل سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أنه مجلس النواب يتمتع بكامل اختصاصاته حتى انتخاب مجلس جديد.

وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار رقم (٥٧٠) لسنة ٢٠٢٠، بدعوة مجلس النواب للانعقاد لدور الانعقاد السادس من الفصل التشريعي الأول، في الساعة الثانية عشرة ظهر يوم الخميس الأول من أكتوبر ٢٠٢٠.

المصدر: elbalad

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