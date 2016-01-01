كشف سليمان وهدان وكيل مجلس النواب تفاصيل دعوة الرئيس السيسي مجلس النواب للانعقاد.
وقال وهدان، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، إنها جلسة إجرائية واحدة فقط لا غير وطبقا للدستور مدتها ساعة على الأكثر، ولا يوجد شيء جديد على جدول أعمال المجلس جديدة.
وأضاف سليمان وهدان وكيل مجلس النواب، أن دعوة أعضاء مجلس النواب للحضور بشكل عادي وبعد ذلك سيتم رفع الجلسات لبعد إجراء الانتخابات، مستدركا انه :"مفيش قلق جلسة إجرائية فقط لا غير طبقا للدستور المصري، وهناك من يثير البلبلة وعلينا الحذر".
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التعليقات على السبب وراء دعوة الرئيس السيسي لمجلس النواب للانعقاد الخميس المقبل
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