"أشتم رائحة خبيثة".. الديهي يكشف رسائل أيمن نور المشفرة



أيمن نور أيمن نور

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن المعارض المقيم في تركيا أيمن نور، يرسل رسائل مشفرة لمن يهمه الأمر، عبر حسابه على موقع التدوينات المصغر "تويتر".



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر قناة "ten"، اليوم الثلاثاء، أنه يشتم رائحة خبيثة، من ذكر ألوان محددة لها دلالات، متابعًا: "ظني أن الثلاث ألوان التي ذكرها أيمن نور (حمراء وسوداء وبيضاء)، ليست اعتباطًا وورائها شيء".



وقال أيمن نور، في تغريدة وجهها للقوى الوطنية عبر حسابه على "تويتر": "القوى الوطنية التي تحتاجها مصر؛ ليست من يتجاهل المشتركات ويعمق الخلافات، ليست أصحاب (الياقات البيضاء) ممن يخشون على نظافة ملابسهم، ليست أصحاب (الأقلام الحمراء) ممن يتفرغون لتصحيح الكراسات وتوزيع الدرجات، ولا أصحاب (النظارات السوداء) مروجي الإحباطات".

