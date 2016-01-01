قال منذر قفراش، رئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف بفرنسا، إن تنظيم الإخوان الإرهابي لديه مخطط تموله قطر؛ يهدف إلى إحداث الفتنة في مصر، مشيرا إلى أن المنتدى استطاع فى فترة وجيزة وبالوثائق وبالحسابات البنكية أن يكتشف أن هذا التنظيم الإرهابي له روافد وأشياء كثيرة خطيرة.
وأضاف منذر قفراش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن المخطط الإرهابي الذي اكتشفه المنتدي يخطط فى مصر بالفعل، موضحا أن المخطط مبني على 3 برامج، والمخططات هي المخطط الأمني، ومخطط ضرب الاقتصاد، والمخطط الحقوقي.
وتابع رئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف بفرنسا، أن المخطط الأمني يعمل على تصوير فيديوهات أو إيجاد فيديوهات قديمة منذ ثورة يناير 2011، وإعادة بثها على قناة الجزيرة وقنوات الإخوان والادعاء أن الشارع المصري ضد النظام الحالي، وتمويل البسطاء من المصريين للخروج للمطالبة ببعض الحقوق الطائفية لهم ويندس بينهم عناصر مسلحة لضرب الشرطة حين تتصدي لهم.
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
التعليقات على مخطط لتنظيم الإخوان الإرهابي تموله قطر لإحداث فتنة في مصر
هذا الخبر لا يحتوي على تعليقات.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!
أضف تعليق