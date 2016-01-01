مخطط لتنظيم الإخوان الإرهابي تموله قطر لإحداث فتنة في مصر



تنظيم الإخوان الإرهابي تنظيم الإخوان الإرهابي

قال منذر قفراش، رئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف بفرنسا، إن تنظيم الإخوان الإرهابي لديه مخطط تموله قطر؛ يهدف إلى إحداث الفتنة في مصر، مشيرا إلى أن المنتدى استطاع فى فترة وجيزة وبالوثائق وبالحسابات البنكية أن يكتشف أن هذا التنظيم الإرهابي له روافد وأشياء كثيرة خطيرة.



وأضاف منذر قفراش، في مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن المخطط الإرهابي الذي اكتشفه المنتدي يخطط فى مصر بالفعل، موضحا أن المخطط مبني على 3 برامج، والمخططات هي المخطط الأمني، ومخطط ضرب الاقتصاد، والمخطط الحقوقي.



وتابع رئيس المنتدى الدولي لمقاومة التطرف بفرنسا، أن المخطط الأمني يعمل على تصوير فيديوهات أو إيجاد فيديوهات قديمة منذ ثورة يناير 2011، وإعادة بثها على قناة الجزيرة وقنوات الإخوان والادعاء أن الشارع المصري ضد النظام الحالي، وتمويل البسطاء من المصريين للخروج للمطالبة ببعض الحقوق الطائفية لهم ويندس بينهم عناصر مسلحة لضرب الشرطة حين تتصدي لهم.

قد يعجبك أيضا...

وأوضح منذر قفراش، أن مخطط ضرب الأقتصاد تمثل فى أن هناك جمعيات تابعة للجماعة الارهابية فى لندن أو أوروبا عامة تقوم بالعمل مع الجالية المصرية الذين يريدون تحويل الأموال لذويهم داخل مصر ويقومون هم بأخذ المال منه وإرسال أشخاص تابعين لهم بالمال لذوي هولاء، والهدف من ذلك هو عدم توفير العملة الصعبة للدولة المصرية عن طريق المقمين فى الخارج، والهدف الثاني من ذلك هو أن الجماعة لديها أموال كثيرة داخل مصر وتريد إخراجها.وأشار إلى أننا رصدنا تحركات لقيادات الإخوان لجمع الأموال من الجاليات المصرية في الخارج لمنع تحويلها لمصر.