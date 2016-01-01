يستمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإصدار القرارات الجمهورية بنقل القضاة إلى وظائف غير قضائية.
وأصدر الرئيس المصري قرارات اليوم الثلاثاء، تضمنت نقل عدد كبير من القضاة إلى وظائف غير قضائية بوزارة الصحة والسكان ووزارة التنمية المحلية ووزارة التموين والتجارة الداخلية تعادل درجات وظيفتهم الحالية مع احتفاظهم بمرتباتهم فيها.
ويأتي قرار السيسي اليوم ضمن قرارات اتخذها على مدار الأيام الماضية، والتي عاقب فيها أيضا عددا من القضاة بنفس الطريقة.
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التعليقات على السيسي يعاقب عددا ضخما من القضاة .. ومصادر تكشف سبب قرارات الرئيس المصري
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