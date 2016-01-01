فتح باب المرحلة الثانية للتقديم في الجامعات الأهلية الجديدة



الجامعات الأهلية الجديدة الجامعات الأهلية الجديدة

أعلنت الصفحة الرسمية لـ جامعة الجلالة ، أنه في إطار حرص الجامعات المصرية الأهلية (جامعة الملك سلمان الدولية – جامعة الجلالة – جامعة العلمين الدولية)، على إتاحة أكبر فرصة ممكنة لأبنائنا المصريين الحاصلين على شهادة الثانوية العامة المصرية والشهادات العربية والأجنبية والثانوية الأزهرية، فقد تقرر فتح باب التقدم مرة أخرى للالتحاق ببرامج الجامعات الأهلية الجديدة المتميزة ضمن مرحلة التقدم الثانية، وذلك لأبنائنا الذين لم يتقدموا في المرحلة الأولى أو أولئك الذين لم يتمكنوا من دخول أي من امتحانات القبول سابقا لأسباب فنية.



ويبدأ التقدم واختيار الرغبات من البرامج المتاحة عبر منظومة التقدم الإلكترونية https://admission.egypt-hub.edu.eg/ وذلك اعتبارا من العاشرة صباح الخميس 1 أكتوبر وحتى العاشرة من مساء السبت 3 أكتوبر، على أن يتم عقد الاختبارات الإلكترونية للتقدم يومي الأحد 4 أكتوبر والاثنين 5 أكتوبر 2020.

ويجب على أبنائنا الذين يريدون التقدم في هذه المرحلة، دقة إدخال البيانات واستخدام الرقم القومي الصحيح للطالب وليس لأحد غيره، وكذلك إتباع الخطوات التي ستعلن لهم على الموقع الإلكتروني، مع دقة كتابة الرقم القومي ورقم التليفون المحمول، والبريد الإلكتروني حيث أن التواصل مع الطلاب سيتم من خلال البريد الإلكتروني، ولهذا يرجى متابعة البريد الإلكتروني بشكل مستمر لمعرفة المواعيد وروابط الامتحانات.



وحصلت الجامعات الأهلية الجديدة على العديد من المنح الدراسية في عدة تخصصات وسيتم الإعلان عن تفاصيل تلك المنح لاحقا، وذلك لإتاحة الفرصة أمام الطلاب الذين يتم قبولهم في اختبارات القبول، من التقدم إلى الجامعات للحصول على تلك المنح، وفقا للشروط والمعايير التي تم وضعها لذلك.

