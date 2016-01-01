نصائح بعد تنظيف الأسنان من الجير .. تخلص من أشهر مشكلاتها بهذه الطريقة



تنظيف الأسنان من الجير تنظيف الأسنان من الجير

التخلص من الجير امر ضرورى لصحة الفم ، ولإتمام هذه العملية بنجاح هناك عدة نصائح بعد تنظيف الاسنان من الجير، يجب الالتزام بها بعد الخروج من عيادة الطبيب، للحفاظ على نظافة الفم والاسنان وتجنب التهاب اللثة والحساسية.



ويعد التهاب اللثة والحساسية، من اشهر المشكلات التى تحدث لدى البعض بعد إزالة الجير مما يجعل البعض يتخوف من الخضوع لهذه العملية مرة اخرى فى حين انها شديدة الاهمية للحفاظ على سلامة الاسنان ومن هنا تأتى أهمية الالتزام بنصائح تنظيف الأسنان من الجير.



وفي هذا التقرير ، نعرض اهم نصائح بعد تنظيف الاسنان من الجير وفقا لما ذكره موقع " trubludentistry " و موقع " sierradental" :

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التهاب اللثة بعد تنظيف الجيرتنظيف أسنان احترافي و سيشمل التنظيف الاحترافي الأولي الخاص بك إزالة جميع آثار البلاك والجير والمنتجات البكتيرية - وهو إجراء يُعرف باسم التقشير وكشط الجذور. يزيل التقشير الجير والبكتيريا من أسطح الأسنان وتحت اللثة. يزيل تخطيط الجذور المنتجات البكتيرية التي ينتجها الالتهاب ، وينعم أسطح الجذور ، ويثبط تراكم الجير والبكتيريا ، ويسمح بالشفاء المناسب و يمكن تنفيذ الإجراء باستخدام الأدوات أو الليزر أو جهاز الموجات فوق الصوتية.عادة ما يختفي التهاب اللثة بعد تنظيف احترافي شامل - طالما أنك تحافظ على نظافة فمك في المنزل. سيساعدك طبيب أسنانك في التخطيط لبرنامج منزلي فعال وجدول زمني للفحوصات المهنية والتنظيفات المنتظمة.شرب القهوة بعد تنظيف الاسناننحن نعلم أن فكرة شرب القهوة الساخنة باستخدام ماصة قد تبدو غير عادية لكنها تساعد عن طريق الشرب من خلال قشة فإنك تسمح للقهوة بتجاوز الأسطح الخارجية لأسنانك. هذا ليس حلًا شاملًا ، حيث من المحتمل أن تظل لديك سوائل تلطيخ في فمك وأنت تشرب. ومع ذلك ، ستستمر في تقليل تعرض المينا للقهوة ، مما قد يقلل من تأثيرها بمرور الوقت.اشربه بسرعةيرغب العديد من عشاق القهوة في تذوق فنجانهم الصباحي أو حتى الجلوس مع قهوتهم بجانبهم لفترة طويلة من الزمن. ومع ذلك ، ربما يكون هذا هو أسوأ شيء يمكنك القيام به عند محاولة الحفاظ على أسنانك بيضاء. تذكر أنه كلما قل وقت بقاء القهوة على أسنانك ، كان ذلك أفضل. لذا حاول أن تتناول فنجان القهوة الخاص بك فقط خلال فترة الراحة. ثم اشطف أو فرشاة على الفور بعد ذلك.حساسية الاسنان بعد تنظيف الجيرغالبًا ما تكون حساسية الأسنان نتيجة التنظيف العميق الذي تقوم به عيادة طب الأسنان . لإزالة الجير والبكتيريا المتكلسة الأخرى من أسنانك ، سيتعين على طبيب أسنانك استخدام أدوات خاصة في عملية تسمى التحجيم.قد يستخدم طبيب الأسنان أدوات لإزالة الجير من أسطح الجذور بين اللثة وجذور الأسنان في عملية تسمى كشط الجذر. قبل التنظيف العميق ، يمكن أن تكون اللثة ملتهبة ومتورمة ، وقد تكون هناك جيوب من البكتيريا المصابة داخل اللثة.بينما قد يؤدي التقشير وكشط الجذر إلى بعض التهيج والنزيف ، إلا أنهما يساعدان في علاج مشاكل مثل التهاب اللثة وتورمها ، ويفيدان في النهاية الصحة العامة لفمك.تحدث إلى طبيبك حول شدة التنظيف الخاص بك ، وقد يكون قادرًا على تقديم تخدير موضعي إذا كان من المحتمل أن يكون موعدك مزعجًا للغاية.بعد التنظيف العميقيجب أن تتوقع أن تكون لثتك وأسنانك حساسة بعض الشيء بعد إجراء تنظيف عميق للأسنان. حساسية الأسنان وحتى نزيف اللثة كلها طبيعية.العديد من هذه التأثيرات ناتجة عن التلامس بين أدوات التنظيف والتهاب اللثة ، والتي تميل إلى النزف بسهولة. بالإضافة إلى ذلك ، سيؤدي التنظيف العميق إلى كشف مناطق الأسنان التي سبق تغطيتها بالجير ولم يتم تغطيتها بالمينا ، لذلك سوف يستغرق الأمر بعض الوقت حتى تتكيف أسنانك مع هذه المنطقة الجديدة من الحساسية.بعد التنظيف ، يجب ألا تدوم الأسنان الحساسة والحساسة أكثر من أسبوع ، وفقًا لجمعية طب الأسنان الأمريكية (ADA) .إذا قمت بتنظيف أسنانك بعناية وبشكل منتظم ، يجب أن تتحسن اللثة المتورمة والناعمة تدريجيًا ويجب أن يتوقف النزيف.