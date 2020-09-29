

سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-9-2020 سعر الدولار اليوم الثلاثاء 29-9-2020

ننشر سعر الدولار الأمريكى مقابل الجنيه المصرى خلال مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء 29 سبتمبر 2020 فى البنوك العاملة فى مصر.



سجل سعر الدولار فى البنك المركزى اليوم الثلاثاء 15.69 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع .



وسجل سعر الدولار مصرف أبوظبى الإسلامى 15.72 جنيه للشراء و 15.82 جنيه للبيع.

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وسجل سعر الدولار فى بنوك (كريدى اجريكول ،قناة السويس ، اتش اس بى سى ،التنمية الصناعية ، المصرى الخليجى ،التجارى الدولى CIB، الأهلى الكويتى بيريوس، تنمية الصادرات ، مصر ايران للتنمية،العربى الافريقى، المصرف العربى الدولى ، عودة،الكويتى الوطنى NKN ، الاهلى اليونانى، الاسكان و التعمير، بلوم، المصرف المتحد ) 15.71 جنيه للشراء و 15.81 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم فى بنوك ( الاهلى ، مصر ، الاسكندرية ) 15.70 جنيه للشراء و 15.80 جنيه للبيع .