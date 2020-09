“بالصور” وصول تويوتا هايلكس 2021 باللون الجديد “بالصور” وصول تويوتا هايلكس 2021 باللون الجديد

المربع نت – وصلت تويوتا هايلكس 2021 فيس ليفت باللون الجديد إلى السعودية، والتي تتميز بتحديثات خارجية وداخلية وميكانيكية، مع واجهة أمامية مستوحاة من راف فور بشبك جديد بحواف سوداء أو فضية، ومصابيح أمامية معدلة، وأضواء نهارية ليد، وفي الخلف حصلت على مصابيح خلفية عصرية.



في الداخل، تأتي هايلكس المحدثة بشاشة نظام ترفيهي جديدة مدعومة بأزرار مع توفير آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، كما أن عدادات القياسات شاشتها رقمية.



وفيما يتعلق بالقوة، فإن البيك اب اليابانية تتوفر بخيارات المحرك التالية:

قد يعجبك أيضا...

محرك سعة 2.4 لتر 4 سلندر ديزل دى-4 دى تيربو بقوة 147 حصان و343 نيوتن.متر من عزم الدوران، يتصل بقير بخمس سرعات، ويرتفع عزم الدوران إلى 400 نيوتن.متر عند استخدام قير يدوي او اتوماتيكي بست سرعات.محرك سعة 2.8 لتر 4 سلندر ديزل دى-4 دى تيربو بقوة 201 حصان وعزم 420 نيوتن.متر يتصل بقير يدوي بست سرعات، يرتفع إلى 500 نيوتن.متر عند استخدام قير اوتوماتيكي بست سرعات.محرك 2.7 لتر 4 سلندر بنزين مع نظام التوقيت المتغير الذكى للصمامات بقوة 164 حصان وعزم 245 نيوتن.متر يتصل إما بقير يدوي بخمس سرعات أو اوتوماتيكي بست سرعات.محرك 4.0 لتر 6 سلندر بنزين مع نظام التوقيت المتغير الذكى للصمامات بقوة 235 حصان وعزم 376 نيوتن.متر يتصل بقير اوتوماتيكي بست سرعات.في حين حصلت السيارة على نظام تعليق محدث لزيادة الراحة على الطريق، وتبلغ قدرة سحب موديل 4×4 بالناقل الأوتوماتيكي هي 3,500 كجم.. وتنخفض إلى 2,800 كجم بموديل 4×2 بالناقل اليدوي.بينما تأتي هايلكس 2021 بفئات متنوعة لدى عبداللطيف جميل الوكيل الحصري لتويوتا في السعودية، وهي كالتالي شاملة ضريبة القيمة المضافة 15%:هايلكس SC GL 2.4L 4X2 ديزل بسعر 87,860 ريال.هايلكس SC GLX 2.4L 4X4 ديزل بسعر 108,215 ريال.هايلكس SC GLX 2.7L 4X2 بنزين بسعر 91,655 ريال.هايلكس DC GL 2.4L 4X2 ديزل بسعر 101,430 ريال.هايلكس DC GLX 2.7L 4X2 بنزين بسعر 111,205 ريال.هايلكس DC GLX2 2.7L 4X2 بنزين بسعر 116,035 ريال.هايلكس DC GL2 2.4L 4X4 ديزل بسعر 117,415 ريال.هايلكس DC SGLX 2.7L 4X4 بنزين بسعر 133,515 ريال.هايلكس DC SGLX 2.7L 4X4 AT بنزين بسعر 138,920 ريال.هايلكس DC SGLX 2.4L 4X4 ديزل بسعر 143,290.هايلكس DC SGLX 2.4L 4X4 AT ديزل بسعر 150,420 ريال.هايلكس DC SGLX 2.8L 4X4 ديزل بسعر 150,765 ريال.هايلكس DC SGLX 2.8L 4X4 AT ديزل بسعر 156,630 ريال.هايلكس DC ADV 4.0L 4X4 AT بنزين بسعر 162,610 ريال.هايلكس DC ADV 2.8L 4X4 AT ديزل بسعر 167,900 ريال.