

تيسلا موديل إس بلايد قوتها أكثر من 1000 حصان تيسلا موديل إس بلايد قوتها أكثر من 1000 حصان

أعلنت شركة تيسلا الأمريكية الشهيرة في مجال صناعة الكهربائية عن موديل إس بلايد المنافس لسيارة لوسيد إير المدعومة من المملكة العربية السعودية.



وتنطلق تيسلا موديل إس بلايد بثلاثة محركات كهربائية يولدون قوة إجمالية قدرها يزيد على 1100 حصان.



ويمكن لتيسلا موديل إس بلايد الانطلاق من السكون وحتى سرعة 96 كيلومتر في الساعة خلال أقل من ثانيتين.

قد يعجبك أيضا...

قدرات غير عادية لسيارة تيسلا موديل إس بلايدوتستطيع تيسلا موديل إس بلايد أن تقطع مسافة الربع ميل في أقل من تسع ثواني، فيما تصل سرعتها القصوى إلى 320 كيلومتر في الساعة بحسب ما ذكرته الشركة الأمريكية.ويتوقع المحللون في حالة أن الأرقام التي أعلنت عنها تيسلا صحيحة فإن هذه السيارة ستكون منافسة شرسة لكل الطرازات الكهربائية.تفوقها على لوسيد إيرويقارن بعض الخبراء بين تيسلا موديل إس بلايد ولوسيد إير في سرعة قطعها للمسافات، وتتفوق سيارة تيسلا على لوسيد إير في قطع مسافة الربع ميل إذ يمكن لموديل إس بلايد قطعها في زمن أقل من تسع ثواني مقابل 9.3 ثانية للوسيد إير.كما تمكنت السيارة من تحقيق زمن دورة على حلبة لاجونا سيكا وصل إلى 1:30.3 دقيقة وذلك أسرع من ذات الزمن الذي حققته لوسيد إير بثلاث ثواني.أكبر مدى كهربائيوتقدم تيسلا موديل إس بلايد بمدى كهربائي كبير يصل إلى 836 كيلومتر لكل شحنة وهو ما يجعلها تتفوق على لوسيد إير في المدى الكهربائي كذلك.وينتظر أن تظهر تيسلا موديل إس بلايد في الأسواق بسعر 139.990 دولار أي ما يوازي تقريبا 525 ألف ريال سعودي، فيما تعد تيسلا ببداية تسليم السيارة مع أواخر عام 2021.