

مرسيدس تخطط لإطلاق مايباخ كوبيه تنافس رولز رويس مرسيدس تخطط لإطلاق مايباخ كوبيه تنافس رولز رويس

تعمل شركة مرسيدس بنز الألمانية العريقة على تقديم مايباخ بأفضل صورة ممكنة وأكثر فخامة دائماً.



وتدرس مرسيدس إطلاق نسخة كوبيه جديدة لمنافسة رولز رويس رايث وبنتلي كونتيننتال GT.



وأطلقت مرسيدس طراز مايباخ GLS 600 العام الماضي وتمكنت من تحقيق النجاح، وتأمل الشركة الألمانية أن تكرر ذلك عند طرحها مايباخ إس كلاس الجديدة.

الجدير بالذكر أن تقترب مرسيدس بنز الألمانية الرائدة في عالم صناعة السيارات تقترب من الكشف عن طراز إس كلاس الجديد S-Class بالتزامن مع طرح موديل مايباخ إس Maybach S الجديد كلياً.وكشفت مرسيدس عن خطتها لإنتاج 10 نسخ فقط من مايباخ جراند إيديشن Mercedes-Maybach Grand Edition وسيتم طرحها حصريا في السوق الياباني.الجدير بالذكر أن مرسيدس طرحت مايباخ كوبيه اختبارية في العام الماضي وتعمل الشركة على تحويلها لموديل إنتاجي خلال الفترة المقبلة.وينتظر أن تطلق مرسيدس نسخة مايباخ إس كلاس الجديدة خلال العام المقبل بمحرك V12 مع توفير محركات V8 كذلك.فخامة مايباخ جراند إيديشن الجديدةمايباخ جراند إيديشن النادرة تظهر بـ10 نسخ فقطوترغب مرسيدس في ظهور نسخة مايباخ جراند إيديشن الجديدة في أفضل صورة ولذلك فإن المقاعد والأعمدة وبطانة السقف وواقي الشمس ووحدة التحكم المركزية كلها ستكون مغطاه بجلود نابا عالية الجودة.وتظهر مايباج فائقة الفخامة الجديدة بتجهيزات داخلية لأربعة مقاعد مع صندوق تبريد وطاولة قابلة للطي خاصة بركاب الصف الخلفي.كما تنفرد مرسيدس مايباخ جراند إيديشن الجديدة بعجلة قيادة من لونين وحصائر أرضية فاخرة ووسائد مطرز عليها شعار مايباخ مع اهتمام الشركة الألمانية بكل تفاصيل الفخامة الداخلية والخارجية لهذه السيارة النادرة.نسخة لن تتكررمايباخ جراند إيديشن النادرة تظهر بـ10 نسخ فقطوتتيح مرسيدس 10 ألوان مختلفة للسيارة وهو ما سيجعل تطابق نسختين من مايباخ جراند إيديشن الجديدة أمراً مستحيلاً وهو ما يجعل السيارة قطعة فنية نادرة لا يمكن أن تتكرر خاصة وأن مرسيدس تبحث عن تفرد كل نسخة من هذا الطراز.محرك مايباخ جراند إيديشنوتمتلك مايباخ جراند إيديشن الجديدة كلياً محرك V8 مزدوج التيربو بسعة 4.0 لتر وبوقة 463 حصان مع عزم دوران أقصى 700 نيوتن.متر.ويمكن لمايباخ الجديدة أن تنطلق من الثبات وحتى سرعة 96 كيلومتر في الساعة خلال أقل من خمس ثوانٍ.وتطرح مرسيدس سيارة مايباخ الفريدة بسعر 270 ألف دولار أمريكي أي ما يساوي مليون ريال سعودي تقريبا، وهو ما يعني أن مايباخ الجديدة يزيد سعرها على نسخة مايباخ S560 بـ100 ألف دولار أمريكي أي 375 ألف ريال سعودي.فخامة ما يباخ ماركة مسجلةوتعد مايباخ من أفخم الطرازات في عالم السيارات وتقدم فيها شركة مرسيدس أعلى درجات الفخامة والرفاهية وهو ما يجعلها سيارة نادرة وبمثابة قطعة فنية متحركة.طراز لا ينسى حتى بعد سنوات من طرحهمايباخ جراند إيديشن النادرة تظهر بـ10 نسخ فقطفلا يمكن أن ينسى عشاق السيارات مايباخ 6 من مرسيدس والتي يعتبرها البعض أجمل سيارة في التاريخ.وقدمت مرسيدس موديل مايباخ 6 في عام 2017 وتعمل بشكل كهربائي بالكامل بتصميم وصفه بعض الخبراء بأنه فريد من نوعه.







