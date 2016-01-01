

رينو تطلق حملة تخفيضات على كادجار 2021 في مصر رينو تطلق حملة تخفيضات على كادجار 2021 في مصر

أطلقت الشركة المصرية العالمية للسيارات EIM وكيل علامة رينو الفرنسية في مصر حملة تخفيضات على سيارتها 2021، مطلع الأسبوع الجاري على موديل كادجار تحت شعار "المنافسة انتهت".



وتمثل علامة رينو الفرنسية خياراً جاذباً لعشاق السيارات في العالم ممن يبحثون عن كفاءة عالية وتصاميم عملية جذابة وأسعار مناسبة وتأتي خطوة خفض الأسعار في إطار رؤية شاملة لـEIM لتلبية الحاجة المتزايدة في السوق المصري على سياراتها.



وأوضحت الشركة أن الحملة استهدفت رينو كادجار 2021 بتخفيضات وصلت إلى 30 ألف جنيه على الفئة الأولى ليصبح سعرها 364 ألف جنيه و25 ألف جنيه على الفئة الثانية ليصل سعرها إلى 399 ألف جنيه وكان نصيب الفئة الأعلى تجهيزاً من التخفيضات 22 ألف جنيه ليصبح سعرها 424 ألف جنيه مصري.

تتميز التصميم الخارجي لرينو كادجار بمقدمة ومصد خلفي ذات تصميم يضفي الروح الشبابية على السيارة لتناسب عشاق المغامرة الآمنة، ويأتي تصميم المصابيح الخلفية ليعطي مظهر أكثر جرأة وتحدي للسيارة، وتضيف الإضاءة الأمامية من نوع LED رؤية واضحة للطرق تمنح السائق تجربة قيادة آمنة، هذا بالإضافة إلى جنوط الألومنيوم الجذابة Alloy Wheels بمقاسات ”17 و”18 التي تناسب جميع أنواع الطرق في مصر.أما عن التصميم الداخلي لكادجار، فتأتي السيارة مزودة بتكنولوجيا جديدة تتمثل في شاشة تعمل باللمس مقاس 7” متعددة الوسائط تجمع مختلف الإعدادت الخاصة بالسيارة والتي تبدأ العمل فور تشغيل المحرك، و مزودة بشاشة مرآة للهاتف تعمل مع أنظمة أبل و أندرويد بالإضافة إلى هوائي من نوع Shark والذي يستقبل موجات الGPS، إلى جانب تشغيل محطات الراديو FM وDAB station.وتقدم كادجار حلول تقنية ذكية تشمل نظام التعرف على الصوت والمزود بالميكرفون الثنائي الجديد الذي يعمل عن طريق توصيل الهاتف الذكي بالسيارة من خلال البلوتوث لاستقبال أعلى جودة للصوت، مما يجعلها سيارة عصرية تلبي احتياجات المستخدم بشكل عملي. و تم إضافة خاصية الAuto Parking System حيث يقيس النظام مسافة الركن المتوفرة و يحدد المسار تلقائياً بنفسه دون تدخل السائق. و أيضاً تم إضافة نظام الكشف عن النقاط العمياء حيث يقوم النظام بتحذير السائق عند احتمال حدوث اصطدام مع مركبات أخرى بجانب أو خلف السيارة خلال تغيير الحارات على الطريق.وعن المقصورة فتأتي بمقاعد مريحة مكسوة بالجلد و مزودة بوحدات تدفئة للمقاعد الأمامية ووسادات قابلة للامتداد لتضمن راحة أكبر للركاب. ولم تستثني السيارة المقصورة الخلفية حيث تم تزويدها بمخارج تكييف للمقاعد الخلفية بالإضافة إلى فتحات للUSB لشحن الهواتف تعمل حتى أثناء توقف المحرك، وبذلك تصبح السيارة مناسبة للعائلة وأيضًا للأفراد.وتأتي السيارة "كادجار" بثلاثة فئات تعتمد على محرك أربعة اسطوانات تربو سعة 1.2 لتر بقوة 130 حصان وسعة خزان وقود 55 لتر، في حين تبلغ سعة الصندوق الخلفي 472 لتر.وزودت الثلاث فئات بباقة من تجهيزات الأمان والسلامة مثل ال HSAو EBD و ESP وABS أونظام الفرامل المضادة للإنغلاق، كما تدعم السيارة وضع Eco لتوفير استهلاك الوقود، وحساسات خلفية للركن.







