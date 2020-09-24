برج العذراء: ذكى

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برج العذراء: ذكى

من مواليد 23 / 8-22 / 9.
يتميز مولود برج العذراء بأنه عملى، مجتهد، دقيق، ذكى، متواضع، يمكن الاعتماد عليه، يتكيف بسهولة، يحب الاستقرار، منظم فى حياته، ويسعى للكمال، ويعيبه، الخجل، القسوة، كثرة القلق، كثرة الانتقاد.
حظ برج العذراء اليوم مهنيا:
تحسن فى حياتك المهنية بفعل تنفيذ المهام سريعا.
حظ برج العذراء اليوم عاطفيا:
تحسن فى حياتك العاطفية بسبب اهتمامك بشريك الحياة.
حظ برج العذراء اليوم صحيا:
حالتك الجسدية مستقرة نهارا وحالتك النفسية معقولة فى الليل.
توقعات علماء الفلك لمواليد برج العذراء:
يتوقع علماء الفلك لمواليد برج العذراء الحصول على مبلغ قليل مع دخول المساء.

المصدر: صوت الأمة

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