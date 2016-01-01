تقارير: سباليتي لم يتلق عرضاً من الأهلي.. ويرغب في استئناف التدريب بإيطاليا

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صورة الخبر: سباليتي
سباليتي

أشارت مصادر مقربة من الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لنادي إنتر ميلان الإيطالي، أن المدرب لم يتلق بعد أي عروض رسمية من النادي الأهلي لتولى تدريبه في الفترة المقبلة.

وكانت تقارير صحفية إيطالية قد تناولت احتمالية تواجد سباليتي في الدوري المصري عبر بوابة النادي الأهلي ليعود للتدريب بعد فترة توقف.

ووفقاً لـ"بي إن سبورتس الإخبارية"، فهناك مصادر مقربة من المدرب سباليتي، نفت للشبكة أن يكون المدرب قد تلقى أي عرض رسمي من النادي الأهلي خلال الوقت الحالي.

وأشارت المصادر، الى أن سباليتي يرغب في استئناف مسيرته في التدريب عبر أحد الأندية في إيطاليا.

ومن المقرر أن يعلن الأهلي يوم الخميس المقبل، الأول من شهر أكتوبر مصير مدربه السويسري رينيه فايلر، سواء بالاستمرار مديراً فنياً للفريق، أو رحيله.

المصدر: بي إن سبورتس

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