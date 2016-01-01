أشارت مصادر مقربة من الإيطالي لوتشيانو سباليتي المدير الفني السابق لنادي إنتر ميلان الإيطالي، أن المدرب لم يتلق بعد أي عروض رسمية من النادي الأهلي لتولى تدريبه في الفترة المقبلة.
وكانت تقارير صحفية إيطالية قد تناولت احتمالية تواجد سباليتي في الدوري المصري عبر بوابة النادي الأهلي ليعود للتدريب بعد فترة توقف.
ووفقاً لـ"بي إن سبورتس الإخبارية"، فهناك مصادر مقربة من المدرب سباليتي، نفت للشبكة أن يكون المدرب قد تلقى أي عرض رسمي من النادي الأهلي خلال الوقت الحالي.
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التعليقات على تقارير: سباليتي لم يتلق عرضاً من الأهلي.. ويرغب في استئناف التدريب بإيطاليا
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